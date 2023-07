Von Yvonne Poppek

In einigen wenigen Augenblicken ist das Leben von Regina ganz leicht. Zumindest sieht es so aus, wenn Julia Gräfner den kindsgroßen Ballon in die Luft hebt, sanft nach oben stößt, die Arme streckt, den Ballon wieder auffängt. Auf der Bühne der Therese-Giehse-Halle ist dieser Ballon ihr behinderter Sohn. Er ist wie ein Planet, Regina sein Satellit - ein schönes Bild, das Regisseur Florian Fischer gefunden hat für den Text von Matthias van den Höfel. Der 1987 geborene Autor hat mit "Drinnen" ein Stück über die Care-Arbeit von Menschen mit Behinderung geschrieben, ein starker Text zu einem gern verdrängtem Thema. Am Samstag ist van den Höfel dafür mit dem mit 10 000 Euro dotierten "Münchner Förderpreis für neue Dramatik" ausgezeichnet worden. Zu Recht.