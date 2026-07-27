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Auszeichnung in den Münchner KammerspielenEin Nachwuchspreis für eine gestandene Schauspielerin

Lesezeit: 2 Min.

Annika Neugart stand von Anfang an in den großen Produktionen der Kammerspiele auf der Bühne wie hier in „Eurydike und Orpheus“ .
Annika Neugart stand von Anfang an in den großen Produktionen der Kammerspiele auf der Bühne wie hier in „Eurydike und Orpheus“ . Foto: Julian Baumann

Annika Neugart erhält den diesjährigen Förderpreis des Freundeskreises der Münchner Kammerspiele. Ein Grund, dass sich das Haus an der Maximilianstraße künstlerisch zum Ende der Saison feiert – ganz ohne weitere Debatte.

Von Yvonne Poppek

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Den Titel liest Stefan Merki so ziemlich in der Mitte des Abends vor. „Alphabet der Liebe. Für Annika Neugart“. Merki steckt in diesem Moment in einem Katzenkostüm, genauso wie neben ihm Anja Signitzer und Walter Hess, alle drei aus dem Kammerspiele-Ensemble. Ein Liebesalphabet lässt sich möglicherweise nicht ohne ironische Brechung vorlesen, die drei trutschig gekleideten Kätzchen mit ihren Plüschkörpern sind da ein adäquates Hilfsmittel. Gleichzeitig sind die Kostüme der Adressatin des Alphabets bestens vertraut, sind sie doch aus „Katzelmacher“, einer Inszenierung, in der Neugart mitspielte.

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