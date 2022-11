Von Yvonne Poppek

Manchmal muss man genauer hinsehen, um den großen Bogen zu entdecken. Zum Beispiel diesen hier im Oktober-Spielplan der Kammerspiele: Der Blick zurück zeigt, dass zuerst Regisseurin Anna Smolar in "Hungry Ghosts" mit ihren Schauspielern untersucht hat, wie persönliche Traumata an die nächsten Generationen weitergegeben werden. Tags darauf setzte sich die chilenische Kompanie "La Resentida" mit der gewaltsamen Unterdrückung der Proteste 2019 in ihrer Heimat auseinander. Es folgte die wunderbare Produktion "Les statues rêvent aussi", die sich mit kolonialer Raubkunst befasste. Dazwischen Abende zum Thema Nationalsozialismus.

Der Bogen? Es ist eine ganze Reihe an Inszenierungen, Lesungen oder Gesprächen, die die Kammerspiele seit dem 22. Oktober unter "Erinnerung als Arbeit an der Gegenwart" zusammenfassen. Das siebenwöchige Projekt verknüpft Vergangenheit und Gegenwart. Eine der Leitfragen formuliert Dramaturg Martin Valdés-Stauber so: "Was können verschiedene künstlerische Strategien zur Erinnerungsarbeit beitragen?" In dieser Woche kommen nun zwei weitere künstlerische Ansätze hinzu, um diese Frage zu beantworten.

Der erste ist der Abend "Lurie's Lyrics" von Julia Wahren und Rudolf Herz am Mittwoch, 16. November, der um Boris Lurie und seinen Band "Geschriebigtes, Gedichtigtes" kreist. Lurie stammt aus einer jüdischen Familie, wurde 1924 in Leningrad geboren und wuchs in Riga auf. Die Nazis verschleppten ihn ins Konzentrationslager, 1945 wurde er befreit. Lurie wanderte nach New York aus, rief dort 1959 die NO!art-Bewegung ins Leben. 2008 starb er in New York. "Geschriebigtes, Gedichtigtes" ist ein Kunstband zur Boris Lurie-Ausstellung 1999 in der Gedenkstätte Weimar-Buchenwald. Lurie gilt als kontrovers und nonkonformistisch. Sein bekanntestes Werk, eine Collage, zeigt einen Leichenwagen mit KZ-Opfern, darüber montiert hat Lurie ein Pin-up-Girl, das sich gerade den Slip auszieht. Wahren und Herz wollen nun in den Kammerspielen Luries Schriften zum Klingen bringen. "Lurie's Lyric" ist als "experimentelle Bühnenproduktion" angelegt mit Kompositionen von Michael Emanuel Bauer.

Das Erinnerungsfestival wird einen Tag später, am Donnerstag, 17. November, mit der ukrainisch-deutschen Stückentwicklung "News from the Past" fortgesetzt. Die Inszenierung des mehrfach ausgezeichneten, ukrainischen Regisseur Stas Zhyrkov beschäftigt sich mit den Dreißiger- und Vierzigerjahren und den damaligen Beziehungen und historischen Verknüpfungen zwischen der Ukraine und Deutschland. Die Idee ist: "Vielleicht verhilft die Reise in die Vergangenheit zu einem besseren Verständnis der Gegenwart?"

"News from the Past" entstand in Kooperation mit der KZ-Gedenkstätte in Dachau. Ausgangspunkt der Produktion ist eine fiktive Situation: Zwei Schauspielerinnen und zwei Schauspieler treffen sich, um ein Radio-Feature aufzunehmen. Dabei stoßen sie auf das Problem, wie man von extremem Leid erzählen kann, ohne es wieder aufleben zu lassen - womit die Inszenierung zu einer Kernfrage des Festivals vorstößt.

Lurie's Lyrics, Premiere: Mi., 16. Nov., 20 Uhr, Therese-Giehse-Halle; News from the Past, Premiere: Do., 17. Nov., 20 Uhr, Werkraum