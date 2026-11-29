Als vor vier Wochen bekannt gegeben wurde, wer die Münchner Kammerspiele in der Nachfolge von Barbara Mundel, also mit Beginn der Saison 2028/29, leiten wird, war man durchaus überrascht. Deshalb, weil weder die Dramaturgin Anja Dirks, noch der Regisseur Antú Romero Nunes oder der Schauspieler Jörg Pohl bislang an den Kammerspielen gearbeitet hatten. Die drei bilden zusammen die Leitung der Schauspielabteilung des Theaters Basel, sie fingen dort im selben Jahr an wie Mundel an den Kammerspielen. Lange Zeit waren sie zu viert, Inga Schonlau war als Dramaturgin und Schauspiel-Co-Direktorin mit dabei. Zu dritt werden sie in knapp zwei Jahren nach München kommen, bilden also die erste Teamleitung eines großen Hauses hier. Aber welche Art von Theater werden sie mitbringen?