Die Bühne gehört allen, Künstlerinnen und Künstler mit und ohne Beeinträchtigung. Das soll zumindest an den Münchner Kammerspielen so sein. Inklusives Theater ist einer der Schwerpunkte, die Barbara Mundel mit Beginn ihrer Intendanz im Herbst 2020 gesetzt hat. Nun wird es an den Kammerspielen mit "All Abled Arts" ein neues Festival geben, von Donnerstag, 11. Januar, bis Sonntag, 14. Januar, sind dort verschiedene Produktionen zu sehen, die einen inklusiven Ansatz verfolgen.