Die Zahl „100“ war nicht zu übersehen. Am Ende der ersten Kammerspiele-Premiere in dieser Spielzeit thronte sie hoch oben auf dem dreistöckigen Bühnengerüst. Das mit goldfarbenen Fadenvorhängen geschmückte Rund ließ an eine Torte denken, an den Chinesischen Turm, auch an Paris. Das 100-jährige Bestehen, die Stadt München , die Französische Revolution, alles fand sich in diesem konfettibunten und gleichzeitig geschichtstrüben Moment wieder. „Danton“, so der Titel der Eröffnungspremiere , die keinesfalls zufällig gewählt war: Mit Büchners „Dantons Tod“ begannen die Kammerspiele am 19. September 1926 an der Maximilianstraße.

100 Jahre Münchner Kammerspiele im Schauspielhaus! Es gibt sicher viele Gründe, diese Geschichte eines der künstlerisch bedeutendsten Theater im deutschsprachigen Raum zu feiern. Gleichzeitig lassen sich auch die dunklen Flecken nicht übersehen, die vor allem die Zeit im Nationalsozialismus betreffen. Es passt in jedem Fall zur Intendanz von Barbara Mundel, alle Facetten im Blick zu haben, sie künstlerisch zu interpretieren und auch in anderen Formaten durchzuspielen.

Das Theatergebäude in der Maximilianstraße wurde in den Jahren 1900 und 1901 gebaut, da existierten die Kammerspiele noch nicht. Diese wurden 1911 zunächst im Lustspielhaus in der Augustenstraße unter dem Namen „Zum großen Wurstel“ gegründet. 1912 wurde das als Privattheater von jüdischen Unternehmerfamilien finanzierte Haus in die „Münchner Kammerspiele“ umbenannt. 1926 zogen sie um in die Maximilianstraße, bereit für Avantgardetheater auf der großen Bühne. Otto Falckenberg leitete damals das Haus, richtete auch die Eröffnungspremiere ein. Er blieb Intendant in der Nazizeit, als die jüdischen und politisch missliebigen Mitarbeiter aus dem Haus entfernt und teils ermordet wurden. 1944 wurde er auf Hitlers Gottbegnadetenliste gesetzt, nach dem Krieg verbot die amerikanische Militärregierung Falckenberg, weiter das Theater zu leiten.

Otto Falckenberg – hier bei Probenarbeiten in den Münchner Kammerspielen – leitete das Theater, als es in die Maximilianstraße zog und blieb Intendant während der Nazizeit. Scherl/Süddeutsche Zeitung Photo

Wie blickt eine Institution auf diese Historie, gerade in einem Jahr, in dem sie eine Ehrung nach der anderen erhält, sie also auch eine extrem erfolgreiche ist? In der Kritikerumfrage in Theater heute wurden die Kammerspiele gleich sechsmal ausgezeichnet, unter anderem als Theater des Jahres. Es gab zwei Einladungen zum Berliner Theatertreffen, sie waren bei den Mülheimer Theatertagen dabei, Auszeichnungen erhielten aus dem Ensemble Thomas Schmauser, Katharina Bach und Annika Neugart. „Mehr geht nicht“, sagte Intendantin Mundel bei der Spielzeiteröffnung. Es stimmt, mehr geht wirklich nicht. Trotzdem ist es kein Grund, auf einen kritischen Rückblick zu verzichten.

„Danton“ ist der erste Programmpunkt, mit dem die Kammerspiele an ihren Einzug in der Maximilianstraße erinnern. Das Kollektiv Post Paradies, von dem das Konzept zu „Danton“ stammt, stellt dabei nicht nur den thematischen Bezug zur ersten Premiere her, sondern packt viel historisches Wissen aus den ersten Jahren und der Nazizeit in den Abend hinein – ohne Abzüge am künstlerisch-ästhetischen Erlebnis. Zugleich funktioniert die Inszenierung auch als Spiegel unserer Gegenwart.

Am 7. und 8. Oktober folgt nun eine theoretische Aufarbeitung. Gemeinsam mit dem Institut für Theaterwissenschaft der Ludwig-Maximilians-Universität – das übrigens in diesem Jahr ebenfalls 100-Jähriges feiert – organisiert das Haus die Tagung „Revisiting Kammerspiele“. Expertinnen und Experten der Theater- und Musikwissenschaft, der Jüdischen Geschichte und Antisemitismusforschung diskutieren gemeinsam mit Theaterpraktikern ihre Perspektiven. Zentral geht es um die Geschichte Anfang des 20. Jahrhunderts: um die exemplarische deutsch-jüdische Theatergeschichte zu Beginn der Kammerspiele, die zuerst aufblühte und dann von den Nazis zerstört wurde, sowie um die personellen und ideologischen Kontinuitäten nach Kriegsende und die heutige Form der Erinnerung.

Die Münchner Kammerspiele sind 2026 vielfach ausgezeichnet worden. Foto: Sven Hoppe/dpa

Vom 15. bis zum 17. Oktober wird Geschichte wieder theatral erfahrbar gemacht. Zunächst widmet sich die Regisseurin Sapir Heller in einer szenischen Lesung mit Annika Neugart, Samuel Koch und Kim Twiddle den Texten von Grete Weil (15.10., Werkraum). Die Schriftstellerin und Fotografin war die Frau des einstigen Kammerspiel-Dramaturgen Edgar Weil. Nach dessen Verhaftung 1933 floh das Paar nach Amsterdam. Edgar Weil wurde später deportiert und ermordet, Grete Weil überlebte.

Am Freitag hat die choreografische Versuchsanordnung „(Münchner) Verkehr“ nach Valeska Gert in der Therese-Giehse-Halle Premiere. Regie führt Marie Schleef. Valeska Gert war einst Ensemblemitglied an den Kammerspielen und gilt als „Ikone des expressionistischen Tanzes“. 1926 tanzte sie den Großstadtverkehr, 2026 lässt Marie Schleef die Beobachtung einer Münchner Straßenkreuzung zur Grundlage werden für ihre Inszenierung mit Johanna Eiworth, Konstantin Schumann und Stefan Merki.

Felicitas Brucker inszeniert „Jugend ohne Gott“

Schließlich kommt am 17. Oktober „Jugend ohne Gott“ nach dem Roman von Ödön von Horváth heraus, zeitlich verankert in der Zeit des heraufziehenden Nationalsozialismus. Für die Inszenierung haben die Kammerspiele Regisseurin Felicitas Brucker erneut engagiert. Sie hat dem Haus schon hervorragende Abende wie „Die Politiker“, „Nora und Die Freiheit einer Frau“, „Baumeister Solness“ und zuletzt „Love me tender“ beschert. Die Erwartungen dürfen also hoch sein, besonders dann, wenn man zusätzlich auf die Besetzung blickt.

Zum Programm „MK:100“ gehören auch ein Abend zu Schauspiel-Ikone Therese Giehse, gestaltet von der Illustratorin Barbara Yelin und Schauspielerin Wiebke Puls (23.10.), die Durational Performance „Was die Wände erzählen – 100 Jahre, 100 Leben“ im Habibi Kiosk (24.10.) – und eine riesige Hausparty. Zwölf Stunden soll sie dauern, Beginn ist am 24. Oktober um 18 Uhr. Im Schauspielhaus werden dafür eigens die Stühle ausgebaut, Bühne und Zuschauerraum sind mit einer Rampe verbunden. Es gibt Bars, Musik und Shows. Das Programm dieser Nacht, die den Untertitel „Tanzen, Singen, Schwitzen, Träumen“ trägt, ist kostenlos. Es sollen eben möglichst viele dabei sein können, um die 100 Jahre zu feiern.

MK:100 – Programm zu 100 Jahren Münchner Kammerspiele im Schauspielhaus, Informationen unter www.muenchner-kammerspiele.de