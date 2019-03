15. März 2019, 18:57 Uhr Münchner Innenstadtpläne Da übertreibt der FC Bayern

Braucht's in der Minigasse wirklich Fassadenkitsch?

"Eine neue Arena für den FC Bayern" vom 11. März:

Neureichen-Kitsch

Die Pläne schmerzen, aber verwundern mich mit ihrem Altherrren-Neureichen-Kitsch als Wunschbild der Vereinsführung nicht. Aber sollte man nicht auch den sicher besseren Geschmack von zahlenden Fans und Mitgliedern berücksichtigen? Man muss sich ja fast vor auswärtigen Freunden und Bekannten genieren - mehr als wegen eines verlorenen Spiels. Jürgen Schmidt, München

Noch ist es nicht zu spät

Da stutzt man schon, wenn man die herrschaftliche Fassade der neuen Erlebniswelt des FC Bayern sieht. Liegt Sie an einem Prachtboulevard im königlichen München? Erst das genaue Studium des Artikels zeigt auf, dass die Showfassade an der Filserbräugasse liegt, einer engen Gasse vom Dom zur Weinstraße. Die dort auch präsentierte Terrasse im ersten Obergeschoß wird nie einen Sonnenstrahl bekommen, denn sie ist nach Norden gerichtet. Drei Meter gegenüber liegt die 20 Meter hohe Fassade des Nachbargebäudes, so dass auch die Aussicht nicht originell ist. Braucht es diesen Anspruch in der Gasse und braucht es überhaupt diesen historisch anmutenden Charakter? Sgraffito ist das Zauberwort, auf das sich die Architekten beziehen. Eine Technik, die im Putz reliefartige, farbige Ornamentik abbildet. Das löst italienisches Lebensgefühl aus - der deutsche Fachausdruck Kratzputz dagegen weniger. Wenn man den FC Bayern zum Ankermieter hat, da wird schon mal das ganze Haus von vorn bis hinten zugekratzt. Historisch gesehen waren immer nur die repräsentativen Straßenfassaden bei Häuserzeilen mit Ornamentik versehen, also an der Fassade an der Weinstraße. Diese Reduzierung hätte dem Gebäude gut getan - und auch dem FC Bayern. Noch ist es nicht zu spät! Wolfgang Voigt, München