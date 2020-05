...und so habe ich meine halbe Kindheit in diesem Schwimmbad verbracht." Heute wohnt Schroeder in Potsdam. Fotos: privat/Rowohlt Berlin Verlag (6)

Früher hat es für Steffen Schroeder nur zwei Jahreszeiten gegeben. Sommer. Und Winter. War Sommer, musste Steffen Schroeder aus dem Fenster des Kinderzimmers im zweiten Stock des Mehrfamilienhauses schauen, und schon blickte er auf sein ganz persönliches Paradies. Auf die Liegewiese des Familienbads Floriansmühle. Die Vermieter der Wohnung waren auch die Eigentümer des Naturbads. "Dadurch hatten wir freien Eintritt, und so habe ich meine halbe Kindheit in diesem Schwimmbad verbracht", sagt Steffen Schroeder, Jahrgang 1974. Hier im Norden von München trafen sich einst auch Schauspielerinnen, Filmemacher und Fußballprofis. Vor etwas mehr als 30 Jahren wurde das Gelände verkauft, seitdem verwildert es. Eines Tages soll hier ein neues Wohngebiet entstehen. Nun hat Schroeder mit seinem Debütroman "Mein Sommer mit Anja" (Rowohlt, 204 Seiten) dem Flussbad ein Denkmal gesetzt. Und seiner Kindheit in München in den Achtzigerjahren. "Sommer war die beste Zeit", sagt er.