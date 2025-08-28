Die Geschichte mit der Alten Münze gleich nebenan illustriert ganz gut, wie diese Christiane Brammer tickt. „Der größte Renaissance-Hof Münchens, und keiner kennt ihn“, ruft sie, „ein Kleinod, eine ganz besondere Atmosphäre. Den wollte ich schon immer bespielen.“ Gerade während Corona, mit ihrem „Theater für alle“, Open Air, ohne Eintritt. „2021 war ich beim BR in ‚Jetzt red I‘ und hab dem Söder gesagt: Ich brauch jetzt diesen Hof!“ Und siehe da: Sie bekam ihn. Und durfte wiederkommen. Als unlängst das Fest zum Zehnjährigen mit 600 Gästen anstand, habe Denkmalamts-Leiter Jörg Schindler-Friedrich zu ihr gesagt: „Sie müssen kommen!“, erzählt Brammer. „Um 18 Uhr ging’s los, um 17 Uhr hat’s soooo geregnet – aber dann hat der liebe Gott einen Regenschirm über uns aufgespannt.“ Nach vier Vorstellungen, zig Schulterklopfern und Musik von Ecco DiLorenzo war um halb elf Schluss, „fünf Minuten später: wieder Regen!“ Da meint es wohl einer gut mit dem Hofspielhaus.

Als Brammer 2005 per Zufall vom Ende des Clubs „Rausch und Töchter“ in der Falkenturmstraße erfährt, ist er wieder da, der Traum vom eigenen Theater. Sie ist als TV-Schauspielerin bestens im Geschäft („Die Fallers“, „Für alle Fälle Stefanie“, „Ein Fall für zwei“), will aber schon immer etwas Eigenes machen. „In Fernsehserien ist alles weisungsgebunden – ich hatte aber selbst kreative Ideen“, sagt sie. Beim damaligen Kulturreferenten Julian Nida-Rümelin blitzt sie mit ihrer Idee eines Straßentheaters mit Veronika von Quast ab, der Kabarett-Versuch mit BR-Moderatorin Susanne Rohrer im ehemaligen Heppel & Ettlich in der Kaiserstraße scheitert am Gastronomen, „wie jetzt die Lach- und Schießgesellschaft“. Brammer gibt zu: „Ich habe Lehrgeld gezahlt.“

Doch dann ist da plötzlich diese Ex-Disco: schmales Foyer, Wendeltreppe in den Keller, ein kleiner Innenhof, später kommt noch ein Mini-Loft im ersten Stock dazu – darin Theater spielen? Warum denn nicht, sagt sich Brammer und legt los. „Zunächst hatte ich überlegt, mich mit Anderen zusammen zu tun. Aber ich dachte mir: Mit 50 bist du erwachsen und darfst auch mal was alleine machen. So fahre ich mein Geld halt allein an die Wand. Diese Verantwortung zu haben, ist mir ganz angenehm.“ Denn sie geht einher mit künstlerischer Freiheit: „Deswegen wollte ich dieses Theater für mich machen. Weil meine Ideen und Projekte immer abgeschnitten wurden. Hier kann ich versuchen, sie zu verwirklichen. Zum Beispiel ‚Tosca‘, zweiter Akt, wo es nur um Mord und Totschlag geht. Fand ich super. Aber natürlich kommen da nicht so viel Leute wie zum Loriot-Abend.“

Eine Spielstätte, „in der künstlerisch zwischen Hofbräuhaus und Oper alles passieren darf“, sollte das 70 Plätze bietende Wohnzimmer-Theater (plus 50 im Innenhof und 60 auf der Empore) werden. Um das Phänomen Hofspielhaus greifbar zu machen, muss man Mitstreiter sprechen lassen. Michaela May schwärmt von „einem Schatzkästchen von Theater“, wie auch Kollege Götz Otto: „Keine Kamera der Welt kann diese Nähe einfangen, die sich hier einstellt. Und keine Technik kann das menschliche Leben derart simulieren. Näher als hier geht nicht. Intimität als Kulturmoment.“ Für Christoph Teussl leben hier „in Symbiose die Gedanken großer Dramatiker der Theaterwelt zusammen mit der Atmosphäre, so wie ich sie mir in Meister Eders Schreinerei immer vorgestellt habe“.

Ganz in der Nähe des Hofspielhauses liegt die Alte Münze, in der das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege residiert. Im Renaissance-Innenhof inszeniert Christiane Brammer im Sommer Theater für alle ohne Eintritt. (Foto: Veronika Eckbauer)

Moses Wolff, zu Beginn als künstlerischer Berater engagiert, berichtet: „Einmal inszenierten wir die ‚Fledermaus‘ auf allen Ebenen. Die exzentrische Regisseurin verkleidete sich bei der Premiere als gelber Vogel und antwortete mit Kräh-Lauten, während die Pianistin nach der Pause erst aus der Toilette kam, nachdem Christiane sie minutenlang bekniet hatte.“ Überhaupt, die Christiane: „Sie hält sich an Absprachen, hat Humor und liebt die Menschen“, lobt Sängerin Julia von Miller, „sie ist verbindlich, ruft zurück und reagiert auf Anschreiben tatsächlich schriftlich. Jeder aus unserem Metier weiß, dass das leider nur noch in Ausnahmefällen stattfindet.“

Die gebürtige Frankfurterin kommt aus eben diesem Metier, aus einer Schauspielerfamilie. Der Ur-Großvater war Opernsänger, der Vater spielte in Berlin bei Gustaf Gründgens am Schauspielhaus, verließ dieses aber wieder, sehr zum Missfallen Gründgens’: „Von mir geht keiner weg!“, habe er getobt, wie Brammer erzählt, „aber mein Vater wollte die Welt sehen und ging nach Chile, an ein deutsches Theater.“ Dort lernt er Inge kennen, seine Zukünftige, die in Wien am Reinhardt-Seminar und in Düsseldorf Theater gespielt hat.

Sie kehren zurück nach Frankfurt, an die städtischen Bühnen, bevor sie mit dem Schauspiel-Ensemble „Die Brücke“ sieben Mal um die Welt fahren, oft im VW-Bus, wie Brammer sich erinnert: „Als meine Mutter als Marie im ‚Woyzeck‘ umgebracht wird, hab ich im Publikum ganz fürchterlich geschrien, auch als Papa in der Schauburg den bösen Zirkusdirektor spielte.“ Als Brammer zwei Jahre alt ist, bekommt der Vater ein Engagement an den Kammerspielen, später am Residenztheater. Mutter Inge? Spielt auch mit 91 noch, im Hofspielhaus, im „Zauberflötchen“ oder hält Lesungen über Sigmund Freud mit Titeln wie „Der Mann Moses und die monotheistische Religion“.

Auch ihr Bruder arbeitete bis zu seinem Tod als Schauspieler und Synchronsprecher

Brammer wächst in Gräfelfing auf – und will alles, bloß nie Schauspielerin werden: „Das machen ja die Eltern.“ Ihr jüngerer Bruder Philipp dagegen schon: „Er hatte ein fotografisches Gedächtnis, konnte sich alle Texte der Eltern merken, was die nie konnten.“ Er wird Schauspieler und Synchronsprecher – eine Karriere, die vor elf Jahren abrupt endet, als er in den Bergen tödlich verunglückt. Die Schwester sagt: „Ich habe in meinem Beruf gelernt, Tränen an- und abdrehen zu können, doch da konnte ich nicht mehr abdrehen.“

Statt Schauspiel mag sie Gesang: „Mit 15 hab ich immer die ‚Königin der Nacht‘ gesungen, sehr laut, bis meine Mutter meinte: Das hält ja kein Mensch aus. Du brauchst Gesangsunterricht!“ Den bekommt sie: klassischer Gesang am Leopold-Mozart-Konservatorium in Augsburg, später am Richard-Strauß-Konservatorium in München. Doch das ist teuer, und so beginnt sie mit 19 doch mit der Schauspielerei, bald auch beim Film, dreht viele Serien, spielt weiterhin Musical und Operette – bis die Kinder Paula und Heinrich zur Welt kommen, was monatelange Bühnen-Engagements unmöglich macht. Stattdessen: fast nur noch Film und Fernsehen. Die Protagonistin in „Die Fallers“ verkörpert sie schon seit 25 Jahren.

2025 ist das Jahr der Jubiläen, nicht nur wegen des zehnjährigen Theater-Bestehens. Am 23. August wird Brammer 60, „aber mit Geburtstagen hab ich’s gar nicht so“. Zum 40. habe ihr die Mutter vier Schachteln geschenkt, worin sie alles von und über ihre Tochter gesammelt hatte: Konservatoriums-Abschluss, Zeugnisse, Malereien, „alles, was ich je aufgeführt habe, hat sie wundervoll dokumentiert“, erzählt Brammer, „irgendwie hat mich das deprimiert und schockiert. Weil das so manifest war. Ich bin überhaupt keine Sammlerin.“

Stimmt nur bedingt, denn ohne über den Freundeskreis Spenden zu sammeln und Stuhl-Patenschaften zu vermitteln, kann ihr Theater nicht überleben. Der Bezirksausschuss unterstützt zwar von Anfang an, das Kulturreferat zunächst nur projektbezogen, erst seit ein paar Jahren institutionell. Trotzdem: „Es langt hinten und vorn nicht, nicht mal für einen Monat“, klagt Brammer, „ich müsste für die Karte 50 und für den Aperol 14 Euro verlangen – das geht ja nicht.“ Also steckt sie ihr Geld hinein. Und wundert sich: „Es gibt so viele Theater, die im Jahr nur acht Vorstellungen spielen – das ist für mich kein Theater. Das ist doch wie mit einem Restaurant: Die Leute müssen wissen: Das ist da. Deshalb spielen wir 200 Vorstellungen im Jahr, sind das einzige Zwölf-Sparten-Theater.“

Stattgefunden haben in diesem „anarchischen Wohlfühl-Theater“ (PR-Chefin Barbara Fleischmann) bislang rund 2000 Vorstellungen, darunter 249 Gastspiele und 90 Eigenproduktionen, mit 500 Künstlern vor 122 000 Zuschauern. Einmal sei eine neunte Realschul-Klasse da gewesen, bei der noch nie jemand im Theater gewesen war: „Die haben so geklatscht! Das sind schöne Momente, auch für mich selbst.“

Von jedem Abend könnte sie stundenlang berichten, so sprudelt es in einem fort aus ihr heraus. Wie sie von Anatevka bis Shakespeare und von Kindertheater bis Jazz-Reihe den Überblick in all der Vielfalt behält? „Ich kann nichts gleichzeitig machen, ich mache alles nacheinander. Ich denke mir ja auch alles aus. Ich hab so ein Bild: Da ist ein Loch, und aus dem hole ich immer meine Fantasie heraus.“

Ihre Utopie: Alle Menschen wollen Künstler werden, dann gibt es keine Kriege mehr

Sie komme immer wieder neu ins Theater – und erfreue sich am Gesamterlebnis: „Die Mandy kocht gute Sachen, kein Wein aus dem Kanister, alle sind nett – die Leute brauchen auch Unterstützung bei diesem Wahnsinn in der Welt. Als junger Mensch denkt man ja vor allem an seine eigene Karriere. Später merkt man aber, dass unser Beruf sehr altruistisch ist. In diesen Zeiten merkt man es besonders. Meine Künstler durch die Krise zu führen: Das ist mein soziales Engagement. Das möchte ich unbedingt. Da bin ich egoistisch.“ Hoffnung gebe ihr der Jugendclub, in dem eigene Stücke geschrieben und künstlerisch überhöht werden: „Ich habe eine Utopie: Alle Menschen wollen nur noch Künstlerinnen und Künstler werden, und dann gibt es keinen Krieg mehr. Alle anderen Berufe könnten durch KI ersetzt werden, nicht die Schauspielerei.“

Dass diese Tausendsassa nie Zeit für Hobbies gefunden hat, überrascht nicht. Einzig zum Pflanzenfreund hat sie es geschafft. Vor 22 Jahren habe sie damit angefangen, getreu dem Motto der Mutter: so wenig Hausarbeit wie nötig, so viel Gartenarbeit wie möglich. Mittlerweile sei sie aber zu lazy gardening übergegangen: Hortensien wie hier im Hofspielhaus werden gegossen, alles andere nicht. Unkraut? Gibt’s nicht. „Wenn ich länger weg war, schaue ich nach den Pflanzen und spreche mit ihnen, wie der General mit seiner Armee“, erzählt sie, „ich mag es auch, wenn sich Akeleien und Vergissmeinnicht plötzlich irgendwo anders aussähen: Ach, da bist du jetzt!“ Als ihr Vater im November beerdigt wurde, sei im Frühjahr darauf das ganze Grab voller Vergissmeinnicht gewesen, „obwohl niemand etwas gesät hatte. Das ist die Natur. Wundervoll“.

Wo wir schon bei Mysterien sind, erzählt Christiane Brammer von einer Reise, die sie unbedingt noch machen will: zur Resl von Konnersreuth in die Oberpfalz, die stigmatisierte Tochter eines Schneiders, deren Wunden jeden Freitag aufbrachen, die zehn Jahre lang nichts gegessen haben soll und die als Betrügerin verschrien wurde. „Das ist immer noch ein riesiges Pulverfass“, sagt Brammer, „da will ich hin und zwar zu Fuß und ohne Geld.“ Da sie bei den „Fallers“ ja Bäuerin ist, könne sie alles: Schnaps brennen, Käse machen, silieren, Traktor fahren. „Ich werde zu den Bauern gehen und für eine Übernachtung gern im Stall helfen oder Kühe melken.“ Wann sie die 250 Kilometer in Angriff nehmen will? „Weiß ich noch nicht. Aber ich werde es tun. Und weil eh keiner mitgehen will, muss ich’s allein machen.“

Und die Kinder? Zieht es die zum Theater? Nicht wirklich. Sohn Heinrich schreibt als Alt-Historiker an der LMU gerade seine Masterarbeit über römische Geschichte, Tochter Paula studiert BWL, hat mal ein Praktikum im Hofspielhaus gemacht und hilft an Weihnachten aus, „wenn keiner arbeiten will“, sagt die Chefin. Wo sie sich beim nächsten Jubiläum in zehn Jahren sieht? „Das weiß keiner. Ist nicht so wichtig. Heute die Vorstellung ist wichtig. Heute ist schönes Wetter, da können wir den Loriot Open Air spielen.“ Und falls es doch regnen sollte, spannt ja vielleicht wieder jemand einen Schirm über dem Hofspielhaus auf.

Nach der Sommerpause geht es im Hofspielhaus weiter mit der Komödie „Kaltgestellt“ von Michele Lowe sowie „Loriots Dramatische Werke“. Falkenturmstraße 8, Telefon 089-24209333, www.hofspielhaus.de.