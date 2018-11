19. November 2018, 16:21 Uhr Münchner Hauptbahnhof Alkoholverbot soll verschärft werden

Das KVR sieht in einem vollständigen Alkoholbann ein erheblich besseres Mittel, um die Zahl von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten am Münchner Hauptbahnhof zu verringern.

Alkohol könnte am Hauptbahnhof künftig rund um die Uhr verboten sein. Damit soll die sogenannte Trinkerszene verdrängt werden.

Das bereits bestehende Alkoholverbot rund um den Münchner Hauptbahnhof soll deutlich verschärft werden und künftig rund um die Uhr gelten. Darüber entscheidet an diesem Dienstag der Kreisverwaltungsausschusses des Stadtrats. Bisher gilt das Alkoholverbot zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr früh.

Die CSU-Fraktion im Stadtrat hatte im Sommer bereits eine Ausweitung gefordert, jedoch lediglich von 18 Uhr abends bis 6 Uhr früh. Doch das Kreisverwaltungsreferat (KVR) sieht in einem vollständigen Alkoholbann ein erheblich besseres Mittel, um die Zahl von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten zu verringern und auch die sogenannte Trinkerszene vom Bahnhof zu verdrängen.

Bereits jetzt können die Polizei oder der Kommunale Außendienst der Stadt ein zwölfmonatiges Aufenthaltsverbot für Drogendealer und -konsumenten verhängen, gleiches gilt für Leute, die dort gewalttätig werden. Wer mehrfach wegen Ordnungswidrigkeiten erwischt wird, erhält einen sechsmonatigen Platzverweis. Seit knapp zwei Jahren gilt in den öffentlichen Bereichen des Hauptbahnhofgebiets nachts ein Alkoholverbot. Wegen zahlreicher Kontrollen besserte sich die Situation vor allem nachts leicht, doch insgesamt sei die Lage am Hauptbahnhof, was alkoholbedingte Delikte angeht, "noch nicht zufriedenstellend", argumentiert das KVR.