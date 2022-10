Von Harald Eggebrecht, München

Eine echte Herausforderung ist das, drei der berühmten Suiten von Johann Sebastian Bach auf 16 verschiedenen Violoncelli zu spielen, Instrumenten, die Geigenbauer aus München und Umgebung gebaut haben. Sie werden neben Violinen und Bratschen derzeit bei den 7. Münchner Geigentagen im Mars-Venus-Saal im Bayerischen Nationalmuseum präsentiert unter der großartig vitalen Bronzegruppe von Kriegsgott und Liebesgöttin, die der flämische Bildhauer Hubert Gerhard 1589/90 schuf. 32 Geigenbauerinnen und -bauer nebst Bogenmachern stellen dort ihre Arbeiten aus und das interessierte Publikum darf die Geigen, Violen, Celli und Bögen auch ausprobieren. Übrigens hat München nach Cremona die höchste Dichte an Geigenbauern weltweit. Kein Wunder also, dass Anne Sophie Mutter wie schon 2019 die Schirmherrschaft übernommen hat.

Die sportliche Herausforderung nahm der exzellente Celloprofessor Maximilian Hornung an und spielte auf den unterschiedlichen Instrumenten so souverän, reaktionsschnell und dabei musikalisch interessant, dass es doppelt spannend war. Einmal, wie er mit den mal eher hell-tenoral, mal eher dunkel-baritonal klingenden Celli zurecht kam und sie nach ein paar Takten doch seiner ganz eigenen Klangvorstellung unterwarf, zum anderen wie er dabei die Bach-Suiten gestaltete. Zwar hat der legendäre französische Virtuose und Lehrer André Navarra gespöttelt, es gebe nur eine echte Cello-Suite von Bach, die vierte, denn die ersten drei seien zu leicht, die fünfte eigentlich für Laute und die sechste für ein fünfsaitiges Cello. Aber Maximilian Hornung zeigte bei seinem tollen Parforceritt über 16 Instrumente in den 18 Sätzen der Suiten 1 bis 3, wie viel an cellistischer Sicherheit und Bravour nötig ist, um Bachs Musik so lebendig zu machen. Fabelhaft, wie Hornung sich die verschiedenen Mensuren sofort aneignete, die Intonation blitzschnell korrigierte und jedem Instrument echtes Klangleben einhauchte. Und das auch noch je Suite mit einem anderen Bogen: Respekt und Riesenapplaus!