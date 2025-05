Mitten im Satz springt Ulas Tutu vom Barhocker und eilt zur Tür. „Entschuldigung, ich musste kurz Gäste verabschieden“, sagt er, als er sich wieder setzt. Im Orta , Tutus neuem Lokal, wird jeder Gast von ihm persönlich begrüßt und verabschiedet. „Das hat mein Papa zu Hause auch immer so gemacht“, erklärt er. Zuvor hat Tutu bereits andere Restaurants geführt oder als Betriebsleiter mit aufgebaut: zuerst das Keko am Mariahilfplatz, dann das Levante in Schwabing-West, zuletzt das Piya im Schlachthof. Nun widmet er sich zusammen mit seinen Cousins Ersan Altin und Eren Dogan dem Orta in der Bismarckstraße 21, aus der das Restaurant Oskar zum letzten Jahreswechsel auszog.

Obwohl Tutu schon viele Speisekarten entworfen hat, soll es im Orta nicht genauso schmecken wie in seinen vorherigen Lokalen. „Mezze, ja, aber jeder Laden soll seinen eigenen Charakter haben“, sagt er. So bietet die Mezze-Karte neben Hummus (ab 8 Euro) und Baba Ganoush (10 Euro) auch Kalbsleber mit Kräuterbutter und Sumach (13 Euro) sowie in Butter geschwenkte Datteln mit Sesam, Orange und Avocado-Dip (9 Euro).

Am Lokal selbst musste Tutu nicht viel basteln, ein bisschen Farbe hier, ein paar Blumen dort. Die freigelegten Wände aus rotem Ziegel sind geblieben, die verglaste kleine Küche und der Bartresen mit Sitzplätzen ebenso. Durch echte Kerzen anstelle von Lichterketten und Neonröhren soll außerdem der Wirtsgarten mit knapp 120 Plätzen bald noch lauschiger werden (Orta, Bismarckstraße 21, täglich geöffnet von 17 bis 24 Uhr, Telefon 089/23755030).

Wir bleiben in Schwabing und bei umtriebigen Gastronomen. Grundsätzlich ist diese Kolumne ja um Abwechslung bemüht. Wenn aber jemand innerhalb von zwei Tagen zweimal Neueröffnung feiert, darf dessen Name ruhig erneut hier stehen. Jüngst kündigte Marc Uebelherr an, am 2. Mai die Social Tagesbar am St.-Anna-Platz im Lehel eröffnen zu wollen. Nun lässt er kurzerhand am Vortag ein weiteres Projekt an den Start gehen.

Zusammen mit Alex Brenner will Uebelherr das Rolands Eck am Viktoriaplatz in denselben Räumen wieder auferstehen lassen, wo er zuletzt für das KVR-Steakhouse mitverantwortlich war. Die Kneipe soll zunächst nur für sechs Monate bleiben. Dass Uebelherr und Brenner ein Pop-up auf Zeit erfolgreich umzusetzen wissen, haben sie bereits mit der Kneipe 80 im ehemaligen Tresznjewski bewiesen. Fürs Rolands Eck setzen sie auf ihr bewährtes Rezept: Zwei Betreiber aus unterschiedlichen Generationen, Musik aus den Achtzigerjahren und günstiges Bier (die Halbe Helles Arcobräu kostet 3,90 Euro). Dazu gibt es Gegrilltes wie Steckerlfisch, Spanferkel und Spareribs. Angegrillt wird am Maifeiertag, inklusive Maibaumaufstellens und Bemalen. Danach hält das Rolands Eck täglich in den sozialen Medien über seine Öffnungszeiten auf dem Laufenden (Rolands Eck Bier & Grill, Viktoriastraße 23, www.instagram.com/rolands.eck).