14. Oktober 2018, 18:53 Uhr Münchner Gasteig-Sanierung Ein so teurer Plan - und doch so leicht auszubremsen

SZ-Leser fragen sich, ob angesichts der Urheberrechts-Probleme mit den damaligen Architekten nicht doch ein Neubau besser wäre

Sanierungsfall und Sorgenkind des Stadtrats: Das Gasteig-Kulturzentrum in München. (Foto: Lukas Barth)

"Umbau mit Unbekannten" vom 10. Oktober:

Abriss als Befreiungsschlag

Welcher der drei erstplatzierten Entwürfe zum Umbau mit technischer Sanierung des Gasteigs zur Ausführung auserkoren wird, ist eigentlich bedeutungslos. Seitdem die "Denkschrift" zweier Architekten-Urheberrechtsinhaber am Bauwerk mit wohl (mehr oder weniger) erheblichen Vorbehalten für alle prämierten Entwürfe offengelegt wurde, ist doch jedem klar, dass das ganze Wettbewerbs-Prozedere bisher nur eine teure Luftnummer war. Und vermutlich auch die bisherige Verhandlungstaktik des Gasteig-Geschäftsführers zur Beteiligung der vier Architekten, die für den (ungeliebten) Bestandsbau planerisch verantwortlich waren.

Ein Bauwerk mit derartiger Präsenz im Stadtbild kann niemals ohne die Zustimmung dieser Architekten mit zweifelsfreiem Urheberrecht in der bisher präferierten Form "umgebaut" werden. Allein die zuletzt veröffentlichten vier Schaubilder zeigen ja sehr deutlich, wie massiv die Eingriffe der siegreichen Wettbewerbsteilnehmer in den Bestand sind. Dies scheint ja die wohl erst jetzt im Stadtrat vorliegende schriftliche Stellungnahme (Denkschrift!) von mindestens einem der Altarchitekten zu bestätigen. Entsprechend nervös reagiert die SPD-Fraktion, die ja zumindest öffentlich nach der vorläufigen Juryentscheidung vor einigen Monaten die prämierten Ergebnisse inhaltlich nicht in Frage gestellt hat. Obwohl in der SPD-Fraktion sicher auch kundige Baujuristen vertreten sein dürften, die dieses "Damoklesschwert" hätten erkennen können.

Das eherne altrömische Prinzip "Quidquid agis, prudenter agas et respice finem" (was immer du tust, tue es klug und bedenke das Ende) war wohl überlagert von der allgemeinen Euphorie bei fast allen Stadtratsfraktionen, nun endlich in wirtschaftlich prosperierenden Zeiten mit sprudelnden Steuereinnahmen den zwar fast immer ausverkauften, aber akustisch stets kritisierten und deshalb ungeliebten großen Gasteigsaal radikal umbauen zu können. Und in einem Aufwasch die schon seit der Bauwerkserstellung im Volk als "Gasteig-Klotz" verrufene omnipräsente Fassade zur Stadt ebenfalls eliminieren zu können. Für eine sogenannte transparentere, zeitgemäßere Fassadenarchitektur, deren teilweise formale Absurditäten sogar noch von der leider nur personell umfassend ausgestatteten Wettbewerbsjury prämiert wurden.

Unabhängig von dieser eigentlich vorhersehbaren Problematik bei den für die bisherige Durchführung Verantwortlichen kommt man schon ins Grübeln, wenn als zunächst öffentlicher "terminus technicus" von einer umfänglichen technischen Sanierung inklusive Brandschutzertüchtigung die Rede ist. Die sich dann peu à peu als Radikalumbau mit deutlich erweitertem Raumprogramm und interner Neuzuordnung herausstellt. Zudem fragt sich doch jeder, warum eine völlig intakte mehrschichtige Ziegelfassade mit nach wie vor technisch einwandfreien und funktionalen Aluminiumfenstern großflächig abgerissen werden soll und große Teile der inneren Tragstruktur durch nicht sanierungsbedingte Nutzungsänderungen erst zerstört und dann wieder hergestellt werden muss. Schilda lässt grüßen. Wo doch die Raumhülle für den großen Saal und das großzügige Foyer mit Saalzugängen auf verschiedenen Ebenen für eine gewünschte oder sinnvolle akustische Ertüchtigung gar nicht hätte angefasst werden müssen. Und für die bemängelte bisherige zu kleine Garderobenablage und für zusätzliche Toiletten hätte es wohl im Bestand eine kostengünstigere Lösung als den Abriss dieses ganzen Bauteils gegeben.

Mit der (fragwürdigen) sehr frühen Entscheidung des Stadtrates, bis zu einer halben Milliarde Euro für eine "Generalsanierung" dieses schon immer formal und funktional ambivalent empfundenen Bauwerks in die Hand zu nehmen, war die Chance vertan, eine im Sinne der Bestandserhaltung minimierte sinnvolle Sanierung und Ertüchtigung dieses gerade für die Volkshochschule und Stadtbibliothek sehr wichtigen Gebäudes weitaus kostengünstiger und schneller durchführen zu können. Das starke Urheberrecht der Altarchitekten wird wohl nur dann kurzfristig ausgehebelt werden können, wenn man den Gasteig weitgehend abreißt und die Fläche als "tabula rasa" den unzähmbaren Nutzerwünschen für einen dann hoffentlich gelungenen Neubau zur Verfügung stellt. Bernhard Schubert, München

Denkmal mit stiller Größe

Wie wurde der Gasteig gelobt und gefeiert bei seiner Einweihung vor genau einem Drittel Jahrhundert, einer Menschengeneration. Und nun soll er völlig entkernt und auch außen ganz anders gestaltet werden. Forderungen nach einem Totalabriss und Neubau sind auch ertönt. Planung und Ausführung 1978 bis 85 sollen also völlig misslungen sein? Klar, die Philharmonie, ohne(!) Einsatz eines Akustikers gebaut, benötigt schon längst eine Neugestaltung. "Burn it", hat Leonard Bernstein 1985 nach einem von ihm dirigierten Konzert gesagt.

Dass die Klimaanlage energetisch und der Brandschutz sicherheitstechnisch auf den neuesten Stand gebracht werden müssen, ist schon lange überfällig. Dass aber nun die komplette Innenarchitektur nicht mehr stimmig und die Gestaltung der Außenfassade völlig missraten sein soll, hieße doch nichts anderes, als dass damals "Schildbürger der Neuzeit" am Werk gewesen wären. Wieso hat man das alles nicht gleich, sondern erst recht spät, nach vielen Jahren, bemerkt? Offenbart sich da nicht die heutige Epoche der Unzufriedenheit und des Anspruchsdenkens?

Der Gasteig in München ist das am meisten besuchte Kulturzentrum Europas. Die Menschen gehen sehr gerne hin, weil es, zusätzlich zu den Angeboten, im Inneren stimmig ist und das Raumgefühl so angenehm. Herrlich, wenn man im Bibliotheksbau mit der Rolltreppe hochgefahren ist, sich umdreht und dann diesen wunderbaren Blick durch den Fensterteil der Fassade in Richtung Innenstadt hat; und das bei Sonnenuntergang! Dies ist allein schon einen Besuch wert. Von wegen "Klotz am Berg". Dezent und architektonisch klassisch klar strukturiert, ausgeführt in Ziegel, dem Baustein seit dem Altertum (die Römer in Bayern), versehen mit markanten, gefälligen Fenstereinbauten, blickt der Gasteig geradezu majestätisch erhaben über die Isar in die Stadt hinein: Edle Einfalt, stille Größe. Dagegen die drei ausgewählten Entwürfe für die Neugestaltung; sie lassen Assoziationen aufkommen a) zu einem plumpen Festungsrundbau, b) zu einem kantigen, ideenlosen Kühlhaus mit drohender Rieseneinfahrt, und c) zu einer Ritterburg mit Zinnen oder zu einem überdimensionierten Abfallkorb einer Grünanlage (Beweis: die vier Fotos zum genannten Artikel). Den Gasteig unter Denkmalschutz! Michael Mieslinger, Eichenau

Das alte Gasteig-Kulturzentrum ist immer noch der beste Entwurf

Gut, dass Sie die vier (teils visualisierten) Fassaden nebeneinander zeigen. Eine kurze Umfrage bestätigt meinen Eindruck: Die schönste ist rechts unten - die bestehende Fassade! Sie löst auch als einzige Assoziationen zu Konzert und Musik mit ihren angedeuteten Orgelpfeifen aus. Warum also müssen derart hohe Umbaukosten sein? Die Verbesserung der Akustik des Konzertsaals müsste sich doch mit Verkleinerung und einigen Umbauten im Inneren vom japanischen Star-Akustiker erzielen lassen. Und ob ein komplett neuer Saal die gewünschte fabelhafte Akustik haben wird, lässt sich so wenig vorhersagen wie damals, als der jetzige Gasteig als Siegerentwurf in einem großen Wettbewerb prämiert wurde. Jörg Menzinger, Architekt, Buch am Buchrain