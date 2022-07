Durch ihr beherztes Eingreifen haben zwei Passanten einem älteren Mann in der Leutkircher Straße in Freimann am Mittwochabend möglicherweise das Leben gerettet. Der 66-Jährige war laut Polizei mit brennender Zigarette auf der Couch in seiner Hochparterre-Wohnung eingeschlafen, das Möbelstück und daneben liegendes Papier begannen zu qualmen.

Ein 37-Jähriger aus dem Landkreis München sowie ein 32-jähriger Münchner sahen das durch die geöffnete Balkontür. Sofort riefen sie Polizei und Feuerwehr - beließen es aber nicht dabei. Da sich der Rauch noch nicht stark ausgebreitet hatte, stiegen sie über den Balkon in die Wohnung ein und brachten den 66-Jährigen auf dem Balkon in Sicherheit.

Dort konnte er von der Feuerwehr weiter versorgt werden. Die beiden Zeugen blieben bei ihrer couragierten Tat zum Glück unverletzt.