Eine 82 Jahre alte Frau ist bei einem Sturz auf einer Rolltreppe an der Münchner Freiheit schwer verletzt worden. Die Frau stand der Polizei zufolge am Dienstagnachmittag auf der Mitte der Rolltreppe, die vom Zwischengeschoss der U-Bahnhaltestelle Münchner Freiheit in Schwabing zum Busbahnhof hinaufführt. Da erlitt eine mit einem Rollator vor ihr stehende 81-Jährige einen Schwächeanfall und fiel nach hinten gegen sie.

Dadurch habe die 82-Jährige ebenfalls das Gleichgewicht verloren und sei rücklings auf die Rolltreppe gestürzt, berichtet die Polizei. Sie habe sich einen Oberschenkelhalsbruch zugezogen und musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 81-Jährige sei beim Sturz dagegen unverletzt geblieben. Ihr Aufprall wurde offenbar vom Körper der anderen Frau gedämpft.