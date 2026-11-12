Eine 25-Jährige ist laut Polizei am Mittwoch gegen 18.30 Uhr an der U-Bahnhaltestelle „Münchner Freiheit“ sexuell belästigt worden. Ein 34-jähriger Mann umarmte die Frau demnach von hinten und küsste sie am Kopf, als diese die Toilette des U-Bahnhofs benutzen wollte. Die 25-Jährige habe sich von dem Mann lösen und den Notruf wählen können.