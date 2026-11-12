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U-BahnhofFrau wird an der Münchner Freiheit sexuell belästigt

An der U-Bahnstation „Münchner Freiheit“ kam es zu einem sexuellen Übergriff auf eine 25-Jährige.
An der U-Bahnstation „Münchner Freiheit“ kam es zu einem sexuellen Übergriff auf eine 25-Jährige.
Foto: Robert Haas

Eine 25-Jährige wird in der U-Bahnstation „Münchner Freiheit“ von einem Mann umarmt und geküsst. Der Verdächtige ist der Polizei wegen anderer Delikte bekannt.

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Eine 25-Jährige ist laut Polizei am Mittwoch gegen 18.30 Uhr an der U-Bahnhaltestelle „Münchner Freiheit“ sexuell belästigt worden. Ein 34-jähriger Mann umarmte die Frau demnach von hinten und küsste sie am Kopf, als diese die Toilette des U-Bahnhofs benutzen wollte. Die 25-Jährige habe sich von dem Mann lösen und den Notruf wählen können.

Die Beamten trafen den Mann in der U-Bahnstation an, nahmen ihn fest und brachten ihn auf eine Polizeiinspektion. Ein Alkoholtest ergab mehr als zwei Promille. Der 34-Jährige wurde wegen sexueller Belästigung angezeigt und anschließend wieder entlassen. Der Mann ist der Polizei wegen diverser Betäubungsmittel-, Diebstahl- und Eigentumsdelikte bereits bekannt.

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