Eine Geige, gebaut aus einem Stück Holz des zertrümmerten Dachstuhls der im Zweiten Weltkrieg zerbombten Frauenkirche – welches Instrument könnte würdiger ein Friedensoratorium anstimmen? An diesem Sonntag ist das Instrument dortselbst wieder einmal zu erleben. Dann wird sie in einem Werk des Komponisten Helge Burggrabe zu hören sein, im Rahmen einer Veranstaltung zur „Stunde Null“. Sophie-Scholl-Darstellerin Julia Jentsch liest bewegende Texte dazu, die an Zerstörung und Wiederaufbau erinnern.