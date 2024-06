Eröffnung des 41. Münchner Filmfests:„Wunderbar, wahnwitzig, unverhofft“

Stört die Gäste am Samstagabend im HP8 das zeitgleiche Fußballspiel? Wenn überhaupt, dann nur kurz. Denn die Branche schafft es wie immer schnell, sich an sich selbst zu berauschen. Ein luftig lustiger Abend mit überraschenden Momenten.

Von Philipp Crone

Wenn es kompliziert wird, kann man auch mal Christine Neubauer fragen. Die Schauspielerin steht am Samstagabend vor dem Eingang zum HP8 und setzt ihre Wutmine auf, als es um das zeitgleich zur Filmfest-Eröffnung stattfindende Fußballspiel geht. „Kunst ja, Besäufnis nein“, sagt Neubauer und lächelt dann doch. Sie hat vor, zum Spielende wieder daheim zu sein. Den Film also anzuschauen, die dritte Halbzeit aber sausen zu lassen. Guter Matchplan, aber so wird es nicht kommen. Und doch gibt es ein Happy End für alle.