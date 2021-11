Für Händler ein schwerer Schlag: die Absage aller Weihnachtsmärkte in Bayern.

Aussteller des abgesagten Münchner Christkindlmarkts bieten ihre Ware jetzt im Netz an.

Die Buden waren aufgestellt und auch schon fast fertig dekoriert. Doch seit Freitag steht fest: Die Weihnachtsmärkte in Bayern werden auch dieses Jahr nicht stattfinden. Aufgrund der steigenden Inzidenzzahlen mussten viele Händler ihre Weihnachtswaren wieder in Kisten packen, die Buden abbauen und verkraften, dass sie umsonst gearbeitet haben. Immerhin gibt es für den Christkindlmarkt am Marienplatz die Möglichkeit, die Ware der Budenbesitzer doch noch zu kaufen - und zwar online.

Dafür stellt die Webseite muenchen.de die Kontaktdaten aller Händler zur Verfügung, die normalerweise einen Platz auf dem Münchner Christkindlmarkt gehabt hätten. Nicht nur Christbaumkugeln, Hausschuhe aus Lammfell oder Windlichter mit dem Motiv der Frauenkirche werden angeboten, sondern auch Lebkuchen der Dolcier Lebkuchenmanufaktur, der Beerenalm Glühwein vom Familienbetrieb Rohrer oder gebrannte Mandeln vom Mandelhans.

Eine Webseite kann zwar nicht die festliche Stimmung eines Christkindlmarkts ersetzen oder den erhofften Gewinn erzielen. Aber eine kleine Unterstützung für die Händler ist sie doch. Und für die Kunden bietet sie die Möglichkeit, doch noch ein paar besondere Weihnachtsgeschenke zu kaufen.

Münchner Christkindlmarkt online, Infos und Ausstellerverzeichnis unter muenchen.de