Von Barbara Hordych

Eigentlich ist es ein unmögliches Unterfangen, so unterschiedliche menschliche Entwicklungsstufen gleichzeitig einzuhegen - das Kinder- und Familienprogramm der Münchner Bücherschau im Gasteig versucht es trotzdem. Und wenn man sich die Bandbreite der Autoren und Autorinnen und der Veranstaltungen anschaut, kann man die Prognose wagen: Es sind alle Voraussetzungen gegeben, um Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene gleichermaßen zu faszinieren. Für die ganz Kleinen hat beispielsweise Rotraut Susanne Berner mit "Karlchen und der Kapuzen-Klub" rechtzeitig zum Start des "Karlchen"-Films eine neue Geschichte aus dem Alltag und von der Familie des liebenswerten kleinen Hasen mitgebracht (Hanser-Verlag). Am Samstag, 27. November, 15 Uhr, wird die Autorin und Illustratorin nicht nur vorlesen, sondern in einem Bilderbuchworkshop auch zeichnen und zeigen, wie man selbst einen kleinen Hasen aufs Papier zaubern kann. Wer mag, kann sich im Anschluss noch in einer Sonder-Ausstellung weitere Bilder von Berners Karlchen-Abenteuern anschauen.

Tiere bleiben auch für Kinder der nächsthöheren Altersstufe von großem Interesse. So beispielsweise in "Evie und die Macht der Tiere", in dem die Titelheldin eine Supertalent besitzt, wovon viele junge Leser und Leserinnen träumen: Sie kann hören, was Tiere denken und durch die Kraft ihrer Gedanken mit ihnen kommunizieren. Eine Gabe, die sie in dem Kinderbuch des britischen Autors Matt Haig allerdings geheim halten muss, weil ein mysteriöser Gegenspieler einen finsteren Plan verfolgt. Rufus Beck, Schauspieler und versierter Hörbuch-Vorleser, wird die spannende Geschichte voller Tierweisheiten (Hanser Verlag), am 28. November, um 15.30Uhr, zum Leben erwecken.

Jason Reynolds präsentiert die Geschichte des Rassismus, vermittelt wie in einem Rap-Song

Auch wenn natürlich die Präsenzveranstaltungen mit Autoren und Autorinnen das Herzstück des Programms für jüngere Leser und Leserinnen bilden, ist das Veranstalterteam auch stolz auf sehr viel versprechende Live-Streams. Dazu gehört sicherlich die Lesung mit Cornelia Funke, die ihren dritten "Drachenreiter"-Roman "Der Fluch der Aurelia" vorstellen wird - von den Fans der im Dressler Verlag erscheinenden Fantasyreihe lang ersehnt (21. November, 15 Uhr). Zu den besonderen Höhepunkten - und damit wäre man bei den Angeboten für Jugendliche angekommen - zählt auch die direkt aus Washington übertragene Lesung mit Jason Reynolds, "die man eher als Auftritt bezeichnen kann, so lyrisch und musikalisch inszeniert der Autor dabei seine Texte", sagt Daniela Wind vom dtv-Verlag.

Detailansicht öffnen Jungs über zwölf Jahren für Bücher begeistern? Der literarische Rapper Jason Reynolds weiß, wie das geht - er gehört zu den Stars der amerikanischen Jugendbuchszene. (Foto: Martin Hangen)

In "Stamped" erzählt Reynolds gemeinsam mit dem Historiker Ibram X. Kendi die Geschichte von Rassismus und Antirassismus in Amerika - vermittelt wie in einem Rap-Song (19. November, 18 Uhr). Einen Einblick in seine ganz spezifische Vortragskunst gibt ein You-Tube-Video zu seinem neuesten Jugendbuch "Für Alle", das im Januar 2022 ebenfalls bei dtv erscheint. Alle Informationen zum Kinder-und Familienprogramm unter muenchner-buecherschau.de.