Auf den Berg steigen, aus dem Alltag rappen oder in Schachteln stapeln: Die Münchner Bücherschau junior präsentiert im Stadtmuseum neun Tage lang Geschichten in vielerlei Formaten.

Von Barbara Hordych

Leseförderung beginnt mit dem Vorlesen. "Kinder, denen vorgelesen wird, haben erwiesenermaßen einen größeren Wortschatz, wenn sie in die Schule kommen - eine wichtige Voraussetzung für das Lesen, das nun einmal die Basis bildet für gesellschaftliche Teilhabe", sagt Birgit Franz, die das Veranstaltungsprogramm der Münchner Bücherschau junior kuratiert hat. Wer Stoff zum Vor- und Selberlesen sucht, kann vom 11. März an im Stadtmuseum neun Tage lang in 5000 Kinder- und Jugendbüchern, Hörbüchern und Elternratgebern von rund 80 Verlagen fündig werden.

Weil es so wichtig ist, "beim Vorlesen alle mit in die Verantwortung zu nehmen", sagt Franz, liegt ihr das kostenlose Familienprogramm mit Veranstaltungen wie dem "Väter-Vorlese-Vormittag" besonders am Herzen. Darüber hinaus zählen die Begegnungen mit Autoren und Autorinnen - viele lesen sowohl analog wie auch digital - zu den Höhepunkten der Schau. Wer viel liest, sollte sich auch viel bewegen, weiß Hanjo Fritzsche. Wie gut sich Bücher in musikalische Bewegung umsetzen lassen, zeigt der Münchner Gesundheitscoach mit "Tanz den Pinguin" - aber auch die Musikschule Puchheim oder Café Unterzucker mit ihren Auftritten.

"Komm mit in die Berge!", lockt der neue Erzählband mit 25 Geschichten aus der Feder von ebenso vielen, in und um München wohnenden "Isarautoren". Sabine Bohlmann, Gregor Wolf, Silke Wolfrum und Petra Breuer lesen daraus am 17. März vor, parallel zeichnet die Illustratorin Nina Müller live. "Wir werden uns im Bergoutfit im Publikum verstecken, kräftig muhen, meckern und mit Kuhglocken läuten", verrät Petra Breuer im Vorfeld. Weitere Aktionen mit dem Publikum sind geplant - schon wer Sabine Bohlmanns Auftritte mit ihrer "Siebenschläfer"-Buchreihe im Lustspielhaus und in der Unterfahrt kennt, darf sich auf musikalisch Amüsantes freuen.

Detailansicht öffnen Wer Berge besteigt, kann schon mal mit den Wolken kuscheln - zumindest in den Geschichten und Gedichten der Isarautoren. (Foto: Nina Müller/Schneider-Buch)

Darüber hinaus haben die 25 Isarautorinnen und zwei Autoren mit Sätzen aus ihren Geschichten junge Gipfelstürmer und Wolkenschieber zu eigenen Texten inspiriert - die Sieger des Schreibwettbewerbs stellen sie bei ihrer Lesung vor. Weitere Münchner Autorinnen sind in Schulklassenlesungen zu erleben: So stellt Noemi Schneider, die bereits beim Ingeborg-Bachmann-Preis antrat, mit "Ludwig und das Nashorn" ihr erstes Kinderbuch vor, eine philosophische Gute-Nacht-Geschichte. Für Jugendliche liest Sarah Raich aus ihrer ökologischen Dystopie "All that's left", die in einem Einfamilienhaus in Trudering ihren Ausgang nimmt.

Detailansicht öffnen Plötzlich in der Klemme: Der Autor Magnus Myst wurde in ein Kind ganz ohne magische Fähigkeiten verwandelt und braucht die Hilfe seiner Leser und Leserinnen. (Foto: Thomas Hussung/Ueberreuter Verlag, Berlin 2023)

Marc Hotz alias Magnus Myst ist Magier und sein "Kleines Böses Buch" ein Spiegel-Bestseller. Er hat den Spieletrend "Escape Rooms" in eine interaktive Buchform gebracht. Denn sein kleines böses Buch träumt davon, ein richtig großes böses Buch zu werden. Nur ist es auf die Hilfe seiner Leser und Leserinnen angewiesen, um die durcheinandergeratenen Seiten zu sortieren -herrlich finstere Bilder, Comicelemente, eine ausgefeilt chaotische Typographie und verschiedene Pfade führen durch die Geschichte.

Auf der Bücherschau junior stellt er nun den fünften Band der Reihe "Das kleine Böse Buch - unheimlich magisch" vor - in dem das kleine böse Buch mächtig in der Klemme steckt. Denn es hat im Übermut seinen eigenen Autor gefangen genommen und ihn in ein Kind ohne jegliche magische Fähigkeiten verwandelt. Daher müssen schleunigst Lesende her, die magisch begabt sind und willens, Magnus Myst aus dem Buch zu befreien. Klar, dass das kleine Buch trotz seiner großartigen bösartigen Bemühungen auch hier wieder ganz schön liebenswert ist.

Aus dem Leben gerappt

Detailansicht öffnen Szenen aus seinem eigenen Familienalltag erzählt der Kinderbuchrapper Big Moe in seinem ersten eigenen Buch "Hier kommt Papa Moe". (Foto: Karsten Teich/Verlag ArsEdition)

Maurice Baiers alias Big Moe ist ein Radiomoderator mit eigener Show beim Berliner Sender 94,3 rs2. Er erfand eher zufällig für sich das Genre "Kinderbuch-Rapper", denn er ist vor allem auch engagierter Papa von zwei kleinen Jungs. "Weil beim abendlichen Vorlesen im Hintergrund Musik lief und ich feststellte, dass die Geschichten oft gereimt sind, kam ich auf die Idee, beides miteinander zu verbinden", erzählt Baiers.

So entstand der erste "Kinderbuch-Rapp", den er am 28. April 2021 auf Tiktok veröffentlichte und dort kurz darauf 300 000 Aufrufe hatte. Seitdem warten seine Fans jeden Montag auf seinen neuen Kinderbuch-Rap auf Tiktok oder Instagram. Exakt drei Jahre später, am 28. April 2023, erscheint nun sein erstes eigenes Bilderbuch. In "Hier kommt Papa Moe" schildert er humorvoll Situationen aus seinem Alltag mit den beiden Jungs und Mama Moe zwischen Job, Kita und Familienleben - auch äußerlich ist die Figur von Papa Moe ihm nachempfunden, sagt er.

"Meine Frau und ich teilen uns ganz selbstverständlich und gleichberechtigt die Care-Arbeit, ich übernehme das Einkaufen, Kochen und die Spielplatz-Besuche mit den Kindern ebenso wie sie." Eigentlich wollte er persönlich bei der Eröffnung der Münchner Bücherschau rappen und auch den Väter-Vorlese-Tag mitgestalten. "Dummerweise hat mich aber meine Corona-Erkrankung immer noch im Griff. Leider musste ich die Fahrt nach München kurzfristig absagen", erzählt Baiers am Telefon. Plan B existiert bereits: Beim Väter-Vorlese-Vormittag werden seine Video-Raps zumindest digital eingespielt werden.

Detailansicht öffnen Eine Dose Trommelwirbel oder eine Flasche Meeresrauschen - im Laden des "Geräuschehändlers" finden sich Töne für alle Lebenslagen. (Foto: Jule Wellerdiek/Knesebeck Verlag)

Eine Flasche Meeresrauschen und eine Brise Kichern gefällig? In Kathrin Rohmanns Buch "Der Geräuschehändler" um einen liebenswerten Spezialisten, der in seinem Laden Sounds für alle Fälle im Angebot hat, kein Problem. Einerlei, ob das Gespenst gruselige Geräusche oder der verzweifelte Clown Trommelwirbel benötigt, weil das Zirkusorchester erkrankt ist. Jeder erhält sein individuelles Tütchen, in das der Geräuschehändler Türquietschen und Katzenschreie oder einen Löffel Autohupen mit einer Prise Schimpfen vor der roten Ampel hineingibt.

Die witzigen Geschichten der gelernten Landwirtin und Agraringenieurin Kathrin Rohmann basieren auf ihrer eigenen Vorliebe für Geräusche, darunter ihre "Lieblinge" wie das Klackern der Fressgitter im Rinderstall und das Rauschen von Regenvorhängen. Jule Wellerdiek hat die Geschichte mit Illustrationen in Szene gesetzt.

Eine ganz besondere Form, Geschichten zu präsentieren, hat die Künstlerin Antje Damm gefunden, der dieses Jahr eine eigene Ausstellung gewidmet ist. Ihre witzigen und fantastischen Geschichten erzählt sie auf kleinstem Raum, "sie baut sie tatsächlich in Streichholzschachtel-Größe", sagt Birgit Franz. Auch in der offenen Werkstatt von Kultur & Spielraum darf geschachtelt werden: Im zweiten Stock des Stadtmuseums entstehen aus Papier und Pappe gebaute und eingerichtete Dioramen und Modelllandschaften in Schachteln in unterschiedlichen Größen und mit geborgten Helden und Heldinnen aus den vielen ausgestellten Büchern. Im Museumshof ist die Schachtel sogar so groß geraten, dass die Guckkasten-Gucker sie betreten können.

Münchner Bücherschau junior, 11. bis 19. März, täglich 9 bis 18 Uhr, Stadtmuseum, Karten unter: www.muenchenticket.de