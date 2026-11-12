Und wo bleibt das Positive? Leicht hätte die Eröffnung der 67. Münchner Bücherschau in diesem Jahr ja in Düsternis versinken können. Draußen dringend erwarteter, aber halt doch nasser Regen, drinnen nichts als Krisengerede angesichts dramatisch sinkender Leselust und Buchkäufe ? Doch am Mittwochabend ist viel Bemühen zu spüren, gegenzusteuern. Nicht nur Mirjam Zadoff als Hauptrednerin hält sich an das Motto ihres bislang letzten Buches: „Wie wir überwintern. Den Lebensmut durch die harten Zeiten retten.“

Für den Lebensmut ist insbesondere die Jugend zuständig, das kommt der versammelten Buchbranche nachdrücklich zu Ohren. Ein Jugendakkordeonquintett der Sing- und Musikschule München bringt bejubelten Schwung in den Westflügel des Hauses der Kunst – und auch sonst spielt die Jugend an diesem Eröffnungsabend eine nicht zu überhörende Rolle.

Zuvorderst natürlich beim Bayerischen Staatsminister für Jugend und Demokratie, Manuel Knoll, den noch kaum jemand kennt, aber es ist ja auch der erste öffentliche Auftritt seit seinem Amtsantritt Ende September. Knoll, selbst ein „großer, leidenschaftlicher Leser“, meistert ihn nicht nur unfallfrei, sondern mit gewinnender Freundlichkeit und Sätzen, denen niemand widersprechen kann.

Der neue Bayerische Staatsminister für Jugend und Demokratie, Manuel Knoll, lässt sich von Börsenvereins-Geschäftsführer Klaus Beckschulte die Bücherschau zeigen. Foto: Robert Haas

Bücher „ermutigen dazu, die Dinge aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten“, sagt der 36-Jährige. Gerade für junge Menschen sei das von besonderer Bedeutung: „Lesen fördert die Fähigkeit, Informationen kritisch zu hinterfragen, sich ein eigenes Urteil zu bilden und die Gesellschaft selbstbewusst und verantwortungsvoll mitzugestalten. Diese Fähigkeiten sind unverzichtbar für eine lebendige Demokratie.“ Und Knoll dankt der Bücherschau für ihren wertvollen Beitrag dazu, die „Freude am Lesen frühzeitig zu wecken und damit die Lesekompetenz zu fördern“.

Tatsächlich setzt sich die Münchner Bücherschau das seit Jahren zum Ziel: mit einem großen Schulklassenprogramm, das in diesem Jahr noch einmal um weitere digitale Lesungen erweitert wurde, und mit überhaupt vielen Lesungen und Mitmachangeboten für Kinder und Jugendliche. Aber auch mit neuen Formaten wie etwa einem „Book Blind Date“ für Erwachsene, wie Klaus Füreder als Vorsitzender des bayerischen Landesverbands des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels (nein, für diesen Titel gibt es keine Abkürzung) im Gespräch mit der aufgeweckten jungen Moderatorin Hannah Heinzinger beschreibt.

Während der Regen aufs sanierungsbedürftige Dach prasselt und viele der Zuhörenden etwas ungemütlich im Durchzug stehen, reicht Mirjam Zadoff dann zumindest verbal einen wärmenden Tee und Wolldecken herum, in die man sich samt einem Buch einwickeln könnte. An manchen Stellen ihrer Rede könnte man sogar sagen: Sie macht allen nochmal etwas Feuer unterm Hintern. Denn der Historikerin, Autorin und Leiterin des NS-Dokumentationszentrums, die bedauerlicherweise im März ans Haus der Geschichte Österreich in Wien weiterziehen wird, gelingt eine schwierige Balance: Sie kann sowohl eine persönlich grundierte Wohlfühl-Aura schaffen als auch den rebellischen Geist kitzeln.

Erinnerungskultur : Eine ziemlich gute Nachricht – für Wien Mirjam Zadoff gibt die Leitung des NS-Dokumentationszentrums in München auf. Sie übernimmt im März das österreichische „Haus der Geschichte“. Am bisherigen Ort erspart sie sich damit Konflikte, die bisher nur schwelen. SZ Plus Von Detlef Esslinger ...

Selbstredend handelt eine Rede über „Die Kraft der Bücher in unruhigen Zeiten“ zunächst mal von ganz viel Krise. Buch und Krise, Krise des Lesens, Krise der Demokratie, der Natur, der Kriege – und nicht zuletzt die „Krise der Generationen, die einander nicht mehr verstehen“, wie Zadoff nicht zu erwähnen vergisst; unmissverständlich dabei ihr Seitenhieb auf „die Alten, die gerade den Protest der Jungen dämonisieren“.

Bücher könnten in all den Krisen Lösungen anbieten, weiß Zadoff, sie seien „Instrumente der Krisenkommunikation und -bewältigung, sind Alliierte, Trost und Stütze“. Bücher hätten „Rückgrat und Haltung“ und in jeder Hinsicht Gewicht – vor allem, wenn man auf die „dumme Idee“ komme, „mit ihnen umzuziehen“. Gelächter im Branchenpublikum, hier weiß jeder, wovon sie spricht.

Doch Bücher sind „nicht gefeit gegen Hass, Hetze und Unwahrheit“, weil sie gegen Ideale und Menschlichkeit in Stellung gebracht werden können, auch das ist der Historikerin bewusst. Sie nimmt selbst klar Stellung und freut sich – wo bleibt das Positive, genau – zum Beispiel über den Ausgang der Midterms in den USA. Sie hätten gezeigt, dass die liberale Demokratie längst nicht ausgedient hat, „wenn die Politik sich wieder an den Menschen und ihren Bedürfnissen zu orientieren beginnt. Und wenn Menschen sich zur Wehr setzen gegen die Einschränkung ihrer Rechte, wie das Recht zu demonstrieren oder das Recht, Rechte zu haben.“

Was Leichtes oder was Schweres lesen? Besucherinnen orientieren sich auf der Münchner Bücherschau im Haus der Kunst. Foto: Robert Haas

Zadoff bezieht ihre Ausführungen zu verlorenen Freiheiten, Vertrauen und Urteilskraft nicht nur auf die USA: Das „toxische Paket aus digitaler Überwachung, Gewalt und Abschiebung macht auch vor Europa nicht halt“. Und so seien wir jetzt aufgefordert, „die Freiheit des Wortes zu verteidigen“, sagt sie: „Die Zeit, sich zurückzuziehen, ist noch nicht gekommen.“ Zu sehr hätten wir uns im 21. Jahrhundert in einem bequemen Leben eingerichtet. Mit dem E-Bike auf den Berggipfel, mit der Autositz-Heizung durch den Winter, und bitte keine anstrengenden Bücher lesen? Auch sie selbst, Kind ihrer Zeit, findet für Letzteres ja immer weniger Muße.

Und doch ist Mirjam Zadoff optimistisch. Angesichts von Abenden wie diesen, angesichts junger Menschen, „die was anderes einfordern als den Weg, den wir beschritten haben“. Und natürlich, nicht zu vergessen, angesichts der immer wieder überraschend neuen Blicke auf die Welt, die uns Literatur liefern könne. Sie empfiehlt eine weitere Tasse Tee, mit der man im grauen November hinter einem Buch verschwinden könne. „Und nichts spricht dagegen, wenn wir dann das Buch auch mal zur Seite legen, um auf die Barrikaden zu gehen.“