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Bestsellerautorin auf der Münchner BücherschauCecelia Ahern zeigt, wo die Schlüssel zur Liebe hängen

Lesezeit: 2 Min.

Die Bestseller-Autorin Cecelia Ahern (rechts) bei ihrer Lesung im Museum Fünf Kontinente, hier im Gespräch mit Moderatorin Margarete von Schwarzkopf.
Die Bestseller-Autorin Cecelia Ahern (rechts) bei ihrer Lesung im Museum Fünf Kontinente, hier im Gespräch mit Moderatorin Margarete von Schwarzkopf.
Foto: Stephan Rumpf

Seit zwei Jahrzehnten hat die irische Autorin Cecelia Ahern mit Liebesromanen Welterfolg. Kann sie mit ihrem neuen Roman daran anknüpfen? Ein Abend bei der Münchner Bücherschau.

Von Claire Buri

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Wo sind sie denn jetzt alle? Diese Frage stellt man sich am vergangenen Samstag, als man sich um kurz vor 19 Uhr im Vortragssaal des Museums Fünf Kontinente umblickt, wo in wenigen Minuten Weltbesteller-Autorin Cecelia Ahern ihr neues Buch vorstellen soll. Die Plätze sind nur etwa zur Hälfte belegt. Sind die goldenen Jahre der Autorin bereits Geschichte?

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Bei der Eröffnung der Münchner Bücherschau ist nicht nur Krise, sondern auch Ermutigung zu spüren. Insbesondere die Hauptrednerin Mirjam Zadoff beschwört die Kraft der Literatur – und einer aufbegehrenden Jugend.

Von Antje Weber

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