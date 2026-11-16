Seit zwei Jahrzehnten hat die irische Autorin Cecelia Ahern mit Liebesromanen Welterfolg. Kann sie mit ihrem neuen Roman daran anknüpfen? Ein Abend bei der Münchner Bücherschau.

Wo sind sie denn jetzt alle? Diese Frage stellt man sich am vergangenen Samstag, als man sich um kurz vor 19 Uhr im Vortragssaal des Museums Fünf Kontinente umblickt, wo in wenigen Minuten Weltbesteller-Autorin Cecelia Ahern ihr neues Buch vorstellen soll. Die Plätze sind nur etwa zur Hälfte belegt. Sind die goldenen Jahre der Autorin bereits Geschichte?