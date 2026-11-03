„Bücher geben uns in unübersichtlichen Zeiten Mut, Zuversicht und Orientierung“ – diesem hoffnungsfrohen Satz von Klaus Füreder möchte man nicht widersprechen. Der Landesverband Bayern des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, dessen Vorsitzender er ist, versucht schließlich auch in diesem Jahr wieder, der Statistik sinkender Buchverkäufe viele positive Erzählungen entgegenzusetzen: bei der 67. Münchner Bücherschau .

Vom 12. bis 29. November findet sie wieder im Westflügel des Hauses der Kunst statt, bei freiem Eintritt von 8 bis 22 Uhr. Ein Besuch dort lohnt wegen der unzähligen ausgestellten Bücher vieler Verlage – und wegen zahlreicher Lesungen. Einige Autorinnen und Autoren, wie Dörte Hansen oder Robert Harris, lesen jedoch dieses Mal auch an anderen Orten in der Stadt. Insgesamt ist ein großes Spektrum zu erwarten, Bestseller wie auch Geheimtipps in Belletristik, Sachbuch und Kinder- und Jugendliteratur, und auch manch ungewöhnliche Aktion dürfte Kinder wie Erwachsene entzücken. Ein Überblick.

Romance und andere Romane

Dörte Hansen tourt derzeit mit ihrem Bestseller „Broder“ durchs Land. Foto: IMAGO/Jürgen Kessler/Kessler-Sportfotografie

Für Stars ist gesorgt, deren Bandbreite vom leichteren bis zum gewichtigeren Roman reicht, von Irland über Norddeutschland bis Italien, also von den Schriftstellerinnen Cecelia Ahern über Dörte Hansen bis Dacia Maraini. Als „Weltbestsellerautorin“ wird etwa Cecelia Ahern angepriesen, deren Roman „P.S. Ich liebe Dich“ vor mehr als 20 Jahren ein wahrhaftig großer internationaler Erfolg war, nicht ihr einziger. Ihr neuester Roman „Love unlocked“ setzt, man ahnt es, ebenfalls auf die Liebe und auf irisches Flair. Ahern liest am Samstag, 14.11., im Museum Fünf Kontinente.

Dass sie mit ihren Romanen vom norddeutschen Land den Nerv dermaßen vieler Leserinnen und Leser trifft, hätte Dörte Hansen wohl selbst nicht gedacht, als die Journalistin vor gut zehn Jahren mit „Altes Land“ erstmals die literarische Bühne betrat. Doch auch ihr Roman „Broder“ ist zuverlässig wieder oben auf der Spiegel-Bestsellerliste gelandet, und ihre Lesung am 23.11. auch bereits ausverkauft. Auch die Lesung mit Dacia Maraini am 24.11. im Literaturhaus ist ausverkauft, doch hier gibt es noch Stream-Tickets: Zu ihrem unglaublichen 90. wird die italienische Schriftstellerin im Literaturhaus mit einem Abend geehrt und bringt die Erzählung „Ragazze di Palermo“ mit, die aus Anlass ihres Geburtstags erstmals auf Deutsch erscheint.

Das ist längst nicht alles. „Frauen mittleren Alters, die zu viel sitzen“ werden sich bei der Lesung von Dora Heldt am 21.11. im Kare Kraftwerk wiedererkennen, und das dürften nicht wenige sein. „Etwas Leichtes“ in bedrückenden Zeiten bietet auch Eva Lohmann im Haus der Kunst (17.11.). Noch leichter wird es, wenn Lilly Lucas und Kathinka Engel zum „Romance-Gipfeltreffen“ ins Kare Kraftwerk bitten (12.11.).

Dass junge Autorinnen mehr als Liebesschmonzetten zu bieten haben, macht ein anderer Abend deutlich: Aus Anlass seines 30-jährigen Bestehens richtet der Blessing Verlag am 18.11. einen Abend im Haus der Kunst aus. Außer Mercedes Spannagel und Luca Kieser ist die Münchner Autorin Annegret Liepold eingeladen, deren ausgezeichneter Roman „Unter Grund“ über Rechtsextremismus erschauern lässt.

Dem Bösen auf der Spur

Wie rangen die alten Römer um die Macht? Robert Harris führt es in „Agrippa“ vor. Foto: Stephan Rumpf

Aus anderen Gründen erschauern lässt der Krimi „Geld“ von Katja Eichinger: Die Münchner Autorin erzählt in ihrem ersten Kriminalroman von der manchmal böse funkelnden Welt der Schönen und Reichen, und man darf annehmen, dass sie da über einiges Insiderwissen verfügt – spätestens die Buchpremiere am 25.11. an der HFF wird Aufschluss geben.

Auch Altmeister Robert Harris kommt mit einem neuen politischen Thriller angereist: Im Wilhelmsgymnasium legt er anhand seines neuen Romans „Agrippa“ dar, dass unsere Gegenwart zwar schwierig sein mag, es im alten Rom jedoch nicht minder abgründig zuging (16.11., bereits ausgebucht).

Von Dackeln bis zu Klassenfragen

In „Ausländergöre“ erzählt die Wiener Autorin Alexandra Stanić von Rechtspopulismus, Klassenfragen und queerer Selbstfindung. Foto: Hanna Fasching

Die Übergänge zwischen klassischem Sachbuch und persönlichem Memoir sind heutzutage manchmal fließend. Wenn der Philosoph Markus Gabriel am 19.11. im Museum Fünf Kontinente über „Die radikale Freiheit der Kunst“ spricht, ist man noch im klassischen Sachbuch-Bereich. Wenn Christine Paxmann am 22.11. im Haus der Kunst anhand ihres Buches „Der Dackel“ über das Wesen des Dackels referiert, darf man schon einen engeren persönlichen Bezug vermuten.

Unbedingt persönlich wird es, wenn Helene Bracht am 13.11. im Haus der Kunst ihr neues Buch „Irma tanzt“ vorstellt: Darin erzählt sie vom Abschied von ihrer betagten Mutter und davon, was von einem Leben bleibt – insbesondere einem, das im 20. Jahrhundert von Krieg und Gewalt geprägt war.

Und was bleibt von Zuschreibungen wie „Du wirst immer eine Ausländerin sein, ganz egal, wie gut dein Deutsch ist“? Alexandra Stanić hörte diesen Satz als Jugendliche im Wirtshaus ihrer bosnischen Eltern. Heute nennt sich die Wiener Journalistin auf Instagram „die migramaus eures vertrauens“, hat Follower in fünfstelliger Zahl und erzählt im Buch „Ausländergöre“ von Rechtspopulismus, Klassenfragen und queerer Selbstfindung. Am 20.11. auch im Museum Fünf Kontinente.

Preiswürdiges

Ines Geipel wird in diesem Jahr mit dem Geschwister-Scholl-Preis ausgezeichnet. Foto: Jürgen Heinrich via imago-images.de

Als 14-Jährige besuchte Ines Geipel zum ersten Mal das KZ Buchenwald, 1974 war das, anlässlich einer Jugendweihe in der DDR. Ein halbes Jahrhundert später hat sie versucht, diesen Ort in seinen verschiedenen Zeit- und Bedeutungsschichten zu ergründen, vom Buchenwald des Nationalsozialismus über die DDR bis heute. Ihr eindringliches Buch „Landschaft ohne Zeugen“ wird in diesem Jahr mit dem Geschwister-Scholl-Preis ausgezeichnet, den der Börsenverein und die Stadt München verleihen. Am Abend nach der nicht öffentlichen Feier wird Geipel am 25.11. in der Buchhandlung Lehmkuhl lesen.

Eine schöne, wenngleich undotierte Auszeichnung ist die jährliche Liste Bayerns Beste Independent Bücher, die das Kunstministerium herausgibt. Zehn höchst unterschiedliche Bücher umfasst sie, von Gedichten bis zu Kurzgeschichten, vom Kinder- bis zum Kunstbuch, alle erschienen in unabhängigen bayerischen Verlagen. Bei einem „Indie-Speeddating“ am 27.11. stellen Verlegerinnen und Lektoren ihre Bücher vor, anschließend lesen BR-Sprecher aus den Werken von LJ Jeschke bis Lukas Kubina.

Was Kinder und Jugendliche mögen

Der US-Autor Jeff Kinney ist seit Jahren mit „Gregs Tagebüchern“ erfolgreich. Foto: Lars Klemmer/picture alliance/dpa

Vorlesen lassen können sich auch Kinder, an etlichen Tagen im Haus der Kunst – oder selbst aktiv werden, bei einem Mitmachhörspiel zu Albrecht Dürer am 15.11. zum Beispiel oder bei Schreibwerkstätten. Die prominenteste Veranstaltung im Kinder- und Jugendprogramm ist jedoch zweifellos eine Lesung von Bestsellerautor und -zeichner Jeff Kinney.

Wer in den vergangenen Jahren in irgendeiner Form mit Kindern und Jugendlichen zu tun hatte, weiß: Die unzähligen Bände von „Gregs Tagebuch“ gehen immer. Wenn Kinney am 21.11. im Residenztheater zur „Großen Leseshow“ lädt, ist daher ein volles Haus zu erwarten. Und sein nunmehr 21. Comic-Roman „Ach du dickes Ei!“, den er vorstellt, greift natürlich auf die bewährte Mischung aus einfachen Texten und Zeichnungen zurück.

Und es gibt noch sehr viel mehr Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche jeden Alters. Für Kinder ab vier Jahren ist etwa die

Wasserschwein-Reihe von Matthäus Bär geeignet (22.11.), für Kinder ab acht Jahren ein Nachmittag in der Astor Filmlounge im Arri-Kino, wo Mirko Drotschmann am 28.11. in das Alte Ägypten entführt.

Für Jugendliche ab zwölf Jahren ist ein Nachmittag im Haus der Kunst gedacht: Beim bewährten Literarischen Jugendquartett am 29.11. stellen Jugendliche aus Leseklubs in München und Umgebung ihre Favoriten vor – näher am Zielpublikum geht es nicht. Doch auch Erwachsene können sich selbstverständlich mit Jugendliteratur bestens auskennen: Ebenfalls bewährt ist das Format Die 100 besten Kinder- und Jugendbücher, bei dem die Expertinnen Roswitha Budeus-Budde, Marlene Zöhrer und Silke Almendinger eine Auswahl von Neuerscheinungen vorstellen (22.11.).

Sich überraschen lassen

Da profitiert jeder: Friseur Danny Beuerbach bekommt vorgelesen, während er arbeitet. Foto: Danny Beuerbach

Lust auf Überraschungen? Zwar ist es bereits gute Tradition, dass der Friseur Danny Beuerbach auf der Münchner Bücherschau zu seinen besonderen Aktionen lädt, für manche dürfte es jedoch auch eine neue Erfahrung sein: Beuerbach lädt Kinder (am 14. und 15.) und Erwachsene (am 26.) ein, ihm im Haus der Kunst etwas vorzulesen. Währenddessen schneidet er kostenlos die Haare – und wenn man dem Friseur keinen gruseligen Thriller vorliest, bei dem ihm die Hände zittern, sollte das ein Gewinn für alle sein.

Ein Lese-Abenteuer der besonderen Art verspricht auch das Book Blind Date, das der BR und ARD Literally am 12.11. planen: Im Haus der Kunst wird am Tag selbst ein Buch bekanntgegeben, das vor Ort gemeinsam gelesen und anschließend in Gruppen sowie im Plenum diskutiert wird – und zum Teil live auf Tiktok.

„Worth the hype oder overrated“ – hinter diesem Titel im schönsten Denglisch verbirgt sich ebenfalls ein experimentelles Format. Die Wochenzeitung Die Zeit lässt dabei Journalistinnen und Journalisten aus ihrer Feuilleton-Redaktion bei einem Großen Buchslam gegeneinander antreten. Wer hat das beste Argument, wer die größte Klappe? Am Ende entscheiden nicht die Kritiker über das Gewinnerbuch – sondern das Publikum.

Couchpotatoes vom Sofa wegbewegen will auch der Illustrator Tobias Vogel, seinen 240 000 Followern auf Instagram als „Krieg und Freitag“ bekannt. Am 28.11. wird er im Haus der Kunst in die hohe Kunst des Nichtstuns einführen. Unbedingt seinen Hintern von der Couch hochbekommen sollte man auch einen Tag später, wenn die Münchner Bücherschau mit einem Adventssingen für alle ausklingt. Und, frohlocket, die Weihnachts- und Bücherschenkzeit gebührend eingeläutet ist.

Münchner Bücherschau, 12. bis 29. November, Haus der Kunst und weitere Orte, alle Termine und Informationen unter muenchner-buecherschau.de