Es geht voran, wenn auch nur in kleinen Schritten und in wenigen Bereichen. Am Montag, 20. April, dürfen nach ziemlich genau einem Monat Garten- und Baumärkte sowie Gärtnereien wieder öffnen. Eine Woche später ist der Einzelhandel dran, zumindest wenn die Verkaufsfläche 800 Quadratmeter nicht überschreitet. Gleichzeitig und unabhängig von ihrer Größe ist es auch Fahrrad- und Autohändlern sowie Buchhandlungen wieder erlaubt, Kunden zu empfangen. Für viele Geschäftsleute ist die Lockerung der Vorgaben eine Erleichterung, auch wenn sie in der Zwischenzeit nicht untätig herumgesessen sind. Denn wer die neuen Vorgaben erfüllen will, muss sich durchaus etwas überlegen. Der Zugang der Kunden muss geregelt, Warnschilder müssen angebracht werden. Und auch der Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist vielen sehr wichtig, wie diese acht Beispiele aus München zeigen.