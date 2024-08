Bergunfall bei Schliersee:Münchner stürzt 150 Meter in die Tiefe und stirbt

Ein Mann aus München ist bei einer Wanderung in den Bayerischen Voralpen ums Leben gekommen. Der 32-Jährige sei am Sonntag beim Gipfelabstieg von der Brecherspitz bei Schliersee im Landkreis Miesbach etwa 150 Meter abgestürzt und dann regungslos liegen geblieben, teilte die Polizei mit.

Die alarmierte Bergwacht und die Besatzung eines Rettungshubschraubers konnten dem Verletzten nicht mehr helfen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Den Angaben zufolge war er am Mittag mit sechs Freunden vom Gipfel in Richtung der oberen Firstalm unterwegs. Auf Höhe der dort montierten Stahlseile sei der Bergsteiger gestolpert und unmittelbar in die neben dem Weg steil abfallende Südflanke der Brecherspitz herabgestürzt.

Einsatzkräfte brachten die unter Schock stehenden Begleiter des 32-Jährigen ins Tal. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.