Der Geburtstag wurde einfach verlängert, bis weit ins kommende Jahr hinein. Schon jetzt haben die Sportfreunde Stiller 20 Konzerttermine ihrer Jubiläumstour „30 wunderbaren Jahren“ für 2027 bekanntgegeben – sie tragen mit jedem Auftritt Pop aus München durch Deutschland. Nicht nur mit ihren Mitsing-Songs, sondern häufig auch mit Münchner Bands, die sie für ihr Vorprogramm gebucht haben, Bruckner zum Beispiel, die Kytes.

München ist aktuell mehr denn je auf dem Weg zur Pop-City. Hat es jemals so viele Münchner Bands gegeben, die bei ihrem Heimspiel eine Halle für tausend Menschen füllen? Aktuell schaffen das an die zehn Bands – und die ganz großen wie die Sportfreunde Stiller oder Ennio sind hier nicht mitgezählt. Natürlich: Wie immer gibt es Spötter, die behaupten, dass es in einer Großstadt wie München eigentlich mehr erfolgreiche Bands geben müsste. Für die anderen gilt: Lasst euch von den Konzerten überzeugen. Im Dezember kann man einige dieser Bands live in München hören.

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Zunächst: Mehr als 1000 Menschen passen in die Muffathalle. José González oder Cat Power haben hier kürzlich gespielt, große Namen, Künstler, die Publikum ziehen, von allein füllt sich eine Halle dieser Größe nicht. Und seit jeher gilt das Muffatwerk als magische Grenze für heimische Bands. Man muss sich zunächst hocharbeiten, erste Konzerte in der Glockenbachwerkstatt, in der Kranhalle, in der Milla, im Strom – aber einen Auftritt in der Muffathalle schaffen nur die wenigsten. Martin Niederreiter, im Muffatwerk für das Booking der Bands zuständig, hat nicht Buch geführt über Münchner Bands auf seiner Bühne: „Aber gefühlt sind sie aktuell schon vermehrt gesetzt als früher“, sagt er.

Spielen auch dieses Jahr wieder ihr Jahresabschlusskonzert in der Muffathalle: „Blackout Problems“. Foto: Bernhard Schinn

Allein im Herbst haben hier die Kytes (Indie-Rave), Bruckner (Gitarren-Pop) und Dreiviertelblut (neue Volksmusik) gespielt – im Dezember geht es weiter. Am Samstag, 19. Dezember, spielen Blackout Problems ihr bereits traditionelles Jahresabschlusskonzert in der Muffathalle. Wer schon einmal die Energie dieser Alternative-Rock-Band erlebt hat, wer gesehen hat, wie Sänger Mario Radetzky nach einer Show auf dem Boden liegt und nach Luft ringt, weiß, warum sich viele Musikfreunde dieses Konzert nicht entgehen lassen. Zumal beim Jahresabschlusskonzert schon einmal die Sportfreunde Stiller für eine Zugabe auf die Bühne gekommen sind. Wie kommt es zu dieser Bandfreundschaft? Mario Radetzky ist bei deren Konzerten der vierte Sportfreund – und der Gitarrist im Hintergrund.

Mola-Sängerin Isabella Streifeneder : „Ich habe den krassesten Respekt vor Mamas“ Druck, Rollenbilder und die Frage, ob Musik und Mutterschaft zusammenpassen. „Ich will keine Mama sein“, singt Isabella Streifeneder. Jetzt mal ehrlich: warum eigentlich? Ihre Antwort überrascht. Interview von Kari Egeling ...

Nur einen Tag später, am Sonntag, 20. Dezember, verspricht Sängerin Isabella Streifeneder mit ihrer Indie-Pop-Band Mola „Weihnachten Brutal“ auf der Bühne der Muffathalle. Kaum eine Münchner Band zeigt das Leben junger Menschen so ehrlich und gnadenlos, ganz egal, ob es nun um nächtliche Eskapaden und Partys mit viel Alkohol geht oder um das Scheitern. Das klingt trotz Pop-Melodien so rau und so nach Berlin – aber München kann eben auch Großstadt.

Glaubt man Menschen aus dem Pop-Geschäft, bekommt der Berlin-Hype erste Risse. Zu viele Bands aus der Hauptstadt klingen gleich, lautet der Vorwurf, von Einheitsbrei ist die Rede, alle suchten nur nach dem einen Hit – und imitierten dabei Erfolgsmuster. In München sei die Musik hingegen „besonderer und handgemachter“. Das sagt Jakob Bruckner. Seine Band Bruckner sucht immer die Zusammenarbeit mit jungen Künstlern – etwa mit Falschgeld. Auch das ist eine Band, für die in Zukunft die Muffathalle spannend sein könnte. Aber in diesem Jahr spielen die Indie-Pop-Rocker erst einmal am 31. Dezember auf der Tollwood-Silvesterparty.

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Und das nächste große München-Ding? Dass bei den Demos im Sommer getanzt wurde, lag an dem Protest-Hit „Löschzug“ von Fruchtiger Beigeschmack. Fluffiger Indie-Jazz trifft hier auf linke Parolen – so etwas gefällt der Gen Z. Ihre zwei Konzerte in der Milla waren weit im Vorfeld ausverkauft. Für Martin Niederreiter ist das Trio „ein Act, den man auf dem Schirm haben soll“. Er hat sie – sicher ist sicher – schon am Dienstag, 5. Januar, für das Muffat Winterfest gebucht.