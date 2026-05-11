Ein Freitagabend im November in München . Das Live Evil in der Fat Cat ist voll. Es ist wuselig zwischen Bühne und Bar. Viele geben noch schnell die Jacke ab, kaufen ein Bier, gehen eine Zigarette rauchen. Mittendrin stehen zwei junge Frauen. Ruhig und gespannt. Sie kennen sich nicht, noch nicht. Dennoch haben sie etwas gemeinsam. Sie sind für das Support-Konzert hergekommen.

Der Newcomer Nie ohne Timba wird gleich für 20 Minuten auf der Bühne stehen – Herzklopfen, Kribbeln, Gänsehaut. Die beiden Frauen fühlen sich verbunden. Nach dem Abend gehen sie nicht nur als Freundinnen nach Hause. Das Konzert wirkt noch lange in ihnen nach. Sie nehmen vor allem eines für die nächsten Tage mit: Lebensfreude.

Dafür steht die Musik von Sven Evertz, 27, alias Nie ohne Timba. Timba ist ein Vorname, der primär aus dem kubanisch-spanischen Raum stammt und Lebensfreude bedeutet. Der Name ist eng mit der gleichnamigen kubanischen Musikrichtung und dem Tanzstil verbunden – Rhythmus, Leidenschaft und Bewegung.

In die gefühlvollen Popsongs des Münchner Musikers fließt ein bisschen Hip-Hop, ein wenig Indie, ein paar technoid klingende Synthesizer mit ein. Seine Musik versprüht warme Nostalgie, ist tiefsinnig und spricht aus, was viele nicht aussprechen. Es geht um Liebe und das Erwachsenwerden – und um den Trugschluss, diese langsame Erkenntnis, dass das Leben manchmal nicht so verläuft wie geplant.

Sven selbst hat Wirtschaftspsychologie studiert, arbeitet aber als Regisseur für seine eigene Werbefilmagentur, die er mit einem Freund gründete. Er ist in München geboren, lebte fünf Jahre in der Stadt, bis er mit seiner Familie an den Ammersee zog. Heute erzählt er, wie schön seine Kindheit war. Er saß an Flüssen, machte Lagerfeuer, zeltete draußen. Diese Zeit steckt noch heute in seiner Musik. „Ich habe einen nostalgischen Sound“, sagt Sven. „Das sind Momente, die man nicht festhalten kann, aber auch nicht vergisst.“

Nicht nur gegen das Vergessen macht Sven Musik: Songtexte zu schreiben hilft ihm, Gefühle und Gedanken bestimmter Situationen nochmal zu erleben – und vielmehr zu verstehen.

Als prägend beschreibt der Musiker seine Schulzeit. Das Jungen-Gymnasium war wie ein „Affengehege“, sagt er. Ein Ort, an dem Jungs fünf bis sieben Jahre lang versuchten, „männlich“ zu sein. Bei Sven zu Hause gab es dieses Konzept nicht. Man redete offen über Gefühle. Er spielte Barbie mit seiner Schwester und zog an Fasching ihre Kleider an. Genauso soll seine Musik sein: ein Raum ohne Schubladen, ohne Normen, ohne Erwartungen.

In seiner Jugend hörte Sven viel Martin Garrix und David Guetta. Und mit 18 Jahren legte er dann als DJ im legendären Techno-Club Harry Klein in München auf. Dann kam Corona. Während Corona stürzte sich Sven in die Arbeit. „Ich habe meine komplette Identität über das Arbeiten aufgebaut“, sagt er heute. „Dadurch habe ich mich verloren.“

Erst durch die Musik – genauer gesagt: durch ein Wochenende in den Bergen – ist ihm das bewusst geworden. Ein anderer Musiker, Moonis, heute sein Mitbewohner, lud Sven ein, mit ein paar anderen Musikern ein Wochenende zu verbringen - zusammen musizieren und Songs schreiben. Zwischen Melodien und langen Gesprächen merkte er zwei Dinge: dass es ihm nicht gut ging, Musik ihm aber guttat. Und er fing wieder an, Texte zu schreiben. „Das ist ein bisschen so wie, wenn du dich verquatschst und die Stunden verfliegen, weil du so gute Gespräche hast. So fühlt sich Musik an.“

Musik machen und darüber reden löste bei Sven vor allem eines aus: Lebensfreude. Also wurde sein Wunsch nach einem richtigen Projekt immer größer. Diese Lebensfreude sollte sich darin irgendwie widerspiegeln. So entstand der Gedanke hinter dem Projekt Nie ohne Timba. Sven beschreibt es so: „Egal was ich mache, ich mache alles mit Lebensfreude. Das ist wie ein Kumpel oder eine Freundin, die dir ein gutes Gefühl gibt, dass du die Person immer dabei haben willst – nie ohne Lebensfreude, nie ohne Timba.“

Das Projekt funktioniert als Gemeinschaft: Sven schreibt die Songtexte, sein Mitbewohner Moonis produziert, ein anderer Freund komponiert die Melodien am Piano. Wenn man so will, steht hinter Nie ohne Timba also nicht nur eine Person.

Auch seine Konzerte funktionieren als Gemeinschaft. Und nur live. Sven geht es um das Gefühl in der Menge, das er sich für sein Publikum wünscht: „Alle fühlen sich frei, dass sie schief singen, verrückt tanzen und dabei lustig aussehen können; einfach ein tolles Miteinander“, erklärt er. Der Fokus solle nicht nur auf ihm als dem Act des Abends liegen. Sein Publikum sei Teil des Auftritts.

Bisher hatte er fünf Auftritte in München und einen in Stuttgart. Wenn Sven davon erzählt, was er mit Nie ohne Timba will, sprüht er vor positiver Energie. Diese Energie will er für seine Fans: „Wie ein Kaffeetrinken mit Freunden, bei dem sich alle unterhalten und kennenlernen.“

Wie bei den beiden Frauen, die sich an jenem Novemberabend im Fat Cat zum ersten Mal begegnet sind. Sie beweisen, dass er auf dem richtigen Weg ist. Denn das, sagt er, kann Musik: einen Abend so gestalten, dass danach etwas anders ist als vorher.