„Das Publikum will uns nicht beim Sparen zugucken“, sagte Florian Wiegand bei der Programmpräsentation für die Konzertsaison 2025/26 der Münchner Philharmoniker. Und er selbst habe ausdrücklich keine Ambitionen, als Sparintendant in die Geschichte des Orchesters einzugehen. Das, was Wiegand als neuer Mann an der Spitze der Philharmoniker am Dienstag vorgestellt hat, sieht auch nicht wirklich nach Kürzungen oder gar Zumutungen aus. Im Gegenteil, unter dem Motto „Entdeckungen“ wird es 61 Symphoniekonzerte, 15 Kammerkonzerte, acht Jugendprogramme und 23 Tourneekonzerte, unter anderem in Asien, geben. Und viel internationale Klassik-Stars auf den Podien. Zudem werden die Philharmoniker von Ostern 2026 an für drei Jahre Residenzorchester beim „Festival de Pâques“ in Aix-en-Provence.