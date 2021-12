Von Andrea Schlaier

Ausschließlich Siegfried trägt einen Nachnamen: Benker. Helmuth, Susanne oder Dragana müssen mit ihrem Status hinterm Vornamen auskommen, der reicht vom Bewohner bis zur Pflegerin. Der Reihe nach strahlen sie alle, Senior oder Mitarbeitende, über eine heiter klimpernde Piano-Tonspur hinweg in die Kamera, als würden sie für das Cover der Apotheken Umschau gecastet. Erzählen ihrem Publikum, warum es so schön ist, hier zu sein: in den 13 Häusern der Münchenstift GmbH. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft der Stadt feiert 25-jähriges Bestehen und hat zu diesem Zweck eine Art Werbefilm in eigener Sache gedreht. Siegfried Benker, Geschäftsführer der Altenpflegeeinrichtungen, zu denen auch fünf ambulante Pflegedienste, zwei Tagespflegen und ein "Menü-Service" gehören, präsentiert ihn in einer Online-Feier-Runde wie auch die Entwicklung des Unternehmens mit Stolz.

Der richtige Weg sei es 1996 gewesen, die damals defizitär wirtschaftenden Heime in städtischer Hand zu halten und eine GmbH zu gründen, konstatiert eingangs Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD), von ihrem Amtszimmer aus zugeschaltet. Inzwischen komme man hier erfolgreich ohne laufende Zuschüsse der Stadt aus. Mit einer knapp hundertprozentigen Auslastung bei rund 3000 Bewohnern decke die Münchenstift als größter städtischer Dienstleister mit 2000 Beschäftigten ein Drittel des Pflegebedarfs an der Isar ab.

Die Häuser kämen vergleichsweise gut durch die Pandemie

Die Corona-Zeit, so Dietl, habe gezeigt, wie gut man aufgestellt sei. Benker zufolge liegt die Zahl der mit Sars-Cov-19-Infizierten aktuell bei 25. Dass die Häuser bislang vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen sind, führt der Geschäftsführer darauf zurück, dass dort schnell getestet, geimpft und nach Notfallplänen agiert worden ist. Trotzdem lag die Zahl der Erstgeimpften bei den Mitarbeitenden Mitte November noch bei ausschließlich 72 Prozent. Mit dem Versprechen auf einen geschenkten Urlaubstag 2022 für alle, die sich einen Piks geben lassen, hat Benker die Quote innerhalb von vier Wochen auf 83 Prozent erhöht. In der Zeit stieg sie bei den Geboosterten in der Belegschaft von 19 auf 54 Prozent.

Während der Pandemie ist in den Heimen die Belegungszahl zwischenzeitlich auf 94 Prozent gesunken. Viele Senioren, sagt Benker, hätten sich nicht getraut einzuziehen und teilweise viel zu lang zu Hause ausgeharrt, auch zur Belastung pflegender Angehöriger; gleichzeitig stieg der Bedarf nach ambulanter Versorgung und Essen auf Rädern.

Einstiegsgehalt für eine Pflegekraft: 3500 Euro brutto

Die Münchenstift GmbH gibt viel auf die Innovationskraft im eigenen Haus. Das fängt bei übertariflicher Zahlung an, eine frisch ausgebildete Pflegekraft werde mit 3500 Euro brutto Einstiegsgehalt entlohnt, sagt Benker. In zwei langjährigen Projekten habe man es zudem geschafft, die Häuser für "Schwule, Lesben und Transmenschen" zu öffnen wie auch interkulturell "für die ältere Gastarbeitergeneration". Oberstes Ziel sei es, mehr Zeit für die Pflege zu gewinnen; ein Weg dorthin ist "Primary Nursing", Bewohner werden kontinuierlich vom selben gleichen kleinen Team versorgt. Pflegezeit-Gewinn durch weniger Bürokratie ist auch die ausgegebene Maxime bei der Digitalisierung. Dokumentationen finden ausschließlich auf Smartphone und Tablett satt, aktuelle Ersparnis pro Schicht, 60 bis 90 Minuten. Ein Hochglanz-Senior ohne Nachname kommentiert den Zugewinn an Betreuungszeit im Film: "Des is wie, dass ich im Alter des G'fühl hab, man ist nicht allein."