Ab Mitte Februar bietet München Tourismus, das Tourismusportal der Landeshauptstadt, eine neue Tour über die Wirtshaus- und Bierkultur der bayerischen Landeshauptstadt an. Zur Führung dazu gehöre die Einkehr in drei Traditionsgaststätten, ins „Weiße Bräuhaus“, ins „Museumsstüberl“ im Bier- und Oktoberfestmuseum und in „Der Pschorr“ am Viktualienmarkt.

Die Tour soll ab dem 20. Februar immer donnerstags starten. Pro Person werden 59 Euro fällig. Das Mindestalter für eine Teilnahme: 16 Jahre.

Die offiziellen Gästeführerinnen und Gästeführer der Stadt München erzählten beim Rundgang Spannendes zu den Wirtshäusern und der Geschichte des Münchner Bieres, wie es in der Ankündigung heißt. So gäben sie etwa Antworten auf die Fragen, was das Bier mit der Oper zu tun oder welcher berühmte Komponist aus München in eine alte Brauereidynastie eingeheiratet habe.

Während der dreieinhalbstündigen Tour in der Altstadt besuchten die Gäste auch das Bier- und Oktoberfestmuseum, das in einem der ältesten Bürgerhäuser Münchens beheimatet ist. Die Brautradition der Landeshauptstadt reicht bis in die Anfänge des 14. Jahrhunderts zurück.