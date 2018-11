2. November 2018, 19:28 Uhr München heute Münchens materielles Gedächtnis / Herbstwanderungen / Hobbit-Haus

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Sara Maria Behbehani

die meisten Menschen haben ihre kleinen Boxen, Truhen, Schubladen - einige vielleicht sogar ganze Schränke oder Räume - in denen sie die Sachen verstauen und wegsperren, die sie im Alltag nicht mehr brauchen und die ihnen doch irgendwie noch zu viel bedeuten, um sie wegzuschmeißen.

Da ist vielleicht der furchtbare Kerzenleuchter, den man noch nie aufgestellt hat. Nur wegwerfen geht einfach nicht, ist er doch schließlich ein Erbstück von der inzwischen verstorbenen Oma. Und dann sind da vielleicht auch noch die Bilder oder Geschenke von den ehemals Geliebten. Und doch ist es wichtig, dass sie als verstaubte Erinnerung erhalten bleiben, die versteckt noch irgendwo in der Wohnung lagert. Und manchmal... manchmal findet man in diesen Kisten und Kästen nach Jahren etwas wieder. Alte Gefühle und Gedanken kehren auf einmal zurück. Ein kleiner Schatz, ein Moment zum Innehalten, ein Relikt aus längst vergangener Zeit.

Im ganz großen Stil gibt es diese Kultur des Aufhebens im städtischen Museumsdepot im Freimanner Hölzl. Dort lagern Exponate, die es in keine Dauerausstellung geschafft haben. Darunter ein ganzer Friseursalon und das Sofa des Atomic Cafés. Hier also ruht die Vergangenheit, hier ist der letzte Schlupfwinkel des alten Münchens, ein Ort, an dem die Dinge aufbewahrt werden, die früher einmal wichtig waren, die den Alltag der Leute prägten oder ihre Sinne erfreuten, schreibt mein Kollege Wolfgang Görl. Er hat sich in dieser riesigen Schatzkammer umgesehen.

Das Wetter: Es ist überwiegend dicht bewölkt und neblig-trüb bei Temperaturen um 12 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Europawahl: Sehnsucht nach einem neuen Zugpferd Kaum ist die bayerische Landtagswahl vorbei, beschäftigen sich die Parteien schon mit der Wahl zum Europaparlament. Der Kampf um aussichtsreiche Listenplätze für Münchner Kandidaten hat begonnen. Zum Artikel

Keine Ermittlungen gegen dementen Unfallfahrer - Scharfe Kritik von Opferanwalt Der 86-Jährige war in das Ende eines Staus gerast, eine junge Frau kam dabei ums Leben. Nun wird über verpflichtende Fahreignungstests diskutiert - mit Skepsis. Zum Artikel

Für 29,90 Euro im Monat gibt's Vorteile bei der Wohnungssuche Wer zahlt, bekommt Kontakt zu Vermietern: Immobilienscout24 hat ein Abo-Modell für Wohnungssuchende eingeführt. Vom Münchner Mieterverein kommt Kritik. Zum Artikel

In der Vorstellung der Jusos wird München antikapitalistisch "Die Leute wussten nicht, wofür die SPD steht, was es bringt, uns zu wählen": Deshalb hat der SPD-Nachwuchs auf 23 Seiten das "München der Zukunft" entworfen. Zum Artikel

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Sookee + Zugezogen Maskulin | 03.11. Kammerspiele Sookee behauptet sich seit Jahren erfolgreich im männerdominierten Business und rappt gegen Sexismus und Unterdrückung. Zugezogen Maskulin hat sich dem K.I.Z.-Jargon verschrieben und nimmt die (lokal)-patriotische Einstellung der Rapszene bissig aufs Korn.

Verlosung: Dives | 04.11. Unter Deck Das Frauen-Trio hat das Musikbusiness im Sturm erobert. Sie trafen sich auf einem Musikcamp und nahmen kurze Zeit später ihr erstes Mini-Album auf, das sich zwischen Garage Punk und Indie bewegt.

Nathan der Weise | 03.11. Volkstheater Verschärfende Anspannungen zwischen religiösen Lagern sind in unserer Zeit ein großes Thema. Ein Appell an ein friedliches und tolerantes Zusammenleben. Zwischen uns allen.

WÄHRENDDESSEN IM...

Landkreis Landshut: Die Schlacht um das Hobbit-Haus Seit Jahren baut der Schreiner Alois Riederer an seinem Haus, ein Ding wie aus dem Märchenwald. "Mein Lebenswerk", sagt er. "Ein Schwarzbau", meint das Landratsamt. Und will es abreißen. Zum Artikel

Neues aus den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg