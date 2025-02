Vincent Hannwacker, 27, dreht Filme, schreibt Drehbücher und malt mit Acrylfarben. Für ein bestimmtes Medium kann er sich nicht entscheiden. Das ging ihm auch schon so bei der Studienwahl. Parallel studierte er Drehbuch an der Filmhochschule und Medienkunst an der Kunstakademie. „Meine Filme sind tiefgehender und politisch aufgeladen, eher philosophisch“, sagt er. Beim Malen will er Spaß haben.