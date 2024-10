Verena Wöß lebt in einer Welt der Gegensätze. Aufgewachsen ist sie im Bayerischen Wald, hat ihre Wurzeln in der Natur, was sich auch in ihren Kunstwerken widerspiegelt. Mittlerweile lebt und arbeitet sie allerdings in München als IT-Beraterin. „Neben meiner Tätigkeit als Client Executive in der IT-Branche liebe ich es, selbständig als freischaffende Künstlerin meine Kreativität zu entfalten“, sagt sie.

Detailansicht öffnen (Foto: Leonhard Simon)

Verena hat sich einer besonderen Mission verschrieben: Sie verwandelt triste, graue Büroräume in farbenfrohe. Ihre Kunst soll mehr sein als nur Dekoration – sie soll Geschichten erzählen, Emotionen wecken und Menschen inspirieren. „Ich wünsche mir, dass meine Bilder die Menschen ermutigen, ganz sie selbst zu sein“, sagt sie. Ihre Werke sollen einen Hauch von Freiheit vermitteln.

Detailansicht öffnen (Foto: Leonhard Simon)

In einer Welt, die oft grau erscheint, erinnert Verena daran, dass Kreativität eine universelle Sprache ist, die jeder verstehen kann. Ihre Werke finden nicht nur in München, sondern auch in Büroräumen in Norwegen und der Schweiz ihren Platz. „Kunst kann das urbane Leben verändern und die grauen Ecken der Stadt in lebendige, inspirierende Orte verwandeln“, sagt sie.

Detailansicht öffnen (Foto: Leonhard Simon)

Ihre Kunst spiegelt auch ihre Reiseerfahrungen wider, insbesondere die Zeit, die sie auf Hawaii verbracht hat. Der Aloha-Spirit und die Weite des Ozeans fließen in ihre Bilder ein, was ihnen eine besondere Ruhe verleiht. Gleichzeitig bleibt Verena dem urbanen Leben verbunden: Sie malt oft draußen, zum Beispiel am Südfriedhof in München, wo vorbeigehende Menschen stehen bleiben, und ihre Arbeit interessiert verfolgen.

Detailansicht öffnen (Foto: Leonhard Simon)

Verena ist nicht nur Malerin. Sie ist auch eine kreative Botschafterin für Teambuilding. In ihren Workshops und Junggesellinnenabschieden bringt sie Menschen zusammen, um gemeinsam auf Leinwänden zu malen. „Das stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl und fördert die Kreativität“, sagt sie. Diese Events sind weit mehr als nur künstlerische Beschäftigungen – sie sollen ein Gemeinschaftserlebnis sein.

Detailansicht öffnen (Foto: Leonhard Simon)

Mit einer Palette voller Farben und einer Vision, die über das Alltägliche hinausgeht, hat Verena bereits Kunstprojekte in Barcelona, Salzburg und anderen internationalen Städten verwirklicht. Egal, wo sie arbeitet: Verena lernt viele Menschen kennen, wenn sie im Freien malt. „Es ist schön, zu sehen, wie Kunst die Menschen anzieht und Gespräche entstehen lässt“, sagt sie.

Junge Leute

München lebt. Viele junge Menschen in der Stadt verfolgen aufregende Projekte, haben interessante Ideen und können spannende Geschichten erzählen. Hier werden diese Menschen vorgestellt – von jungen Autoren.

Lust mitzuarbeiten? Einfach eine E-Mail an die Adresse jungeleute@sz.de schicken.

Weitere Texte findet man im Internet unter jungeleute.sueddeutsche.de, www.instagram.com/szjungeleute oder www.facebook.com/SZJungeLeute