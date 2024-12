Susi Neumair ist Münchnerin durch und durch, mit verstaubten Klischees will sie aber nichts zu tun haben. Ihre Kunst ist ein Gegenentwurf zur konservativen Vorstellung Bayerns. „ Bayern muss nicht nur altmodisch sein“, sagt sie. Ein unglücklicher Vorfall, bei dem sie als Passantin von einer geworfenen Taschenlampe getroffen wurde, führte bei Susi zu einem Schädel-Hirn-Trauma. „Dieser Unfall hat mein Leben verändert und mir gezeigt, wie wertvoll jeder Moment ist“, sagt sie. Seitdem hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, mit ihrer Kunst Freude und positive Energie zu verbreiten.

(Foto: Robert Haas)

Ihre Grafiken und Poster sind wie ein bayerisches Lebensgefühl auf Leinwand. Humorvoll spielt Susi mit Dialektwörtern wie „so Schee“, „Bussi Bussi“, „ah geh weida“ oder „sandln statt grandln“. Dazu kommen kräftige Farben, allen voran ihr Lieblingsgelb, das in fast allen Arbeiten zu finden ist. „Hauptsache bunt“, lautet ihr Motto, das sich auch in ihrem lebhaften Kleidungsstil widerspiegelt.

Aufgewachsen ist Susi in Bayern. Doch es war ein Sprung über den Atlantik, der ihr eine neue Perspektive eröffnete. Prägende Jahre in den USA ließen ihre Weltoffenheit wachsen, das fließt heute in ihre Arbeit ein. „Bayerische Bodenständigkeit trifft auf internationale Inspiration“, beschreibt sie ihre Vision. „Meine Bilder stehen für Optimismus, Lebensfreude und die kleinen Glücksmomente im Alltag.“

Nach einem Design-Studium und erfolgreichen Jahren als Art-Direktorin in der Modebranche entdeckte Susi ihre Liebe zur Kombination aus Kreativität und Technologie. „Ich liebe kreatives Design genauso wie die technischen Herausforderungen dahinter“, sagt sie. Und sie liebt ihre Heimat. „Bayern ist so schee“, sagt Susi – und ihre Kunst macht das mehr als deutlich.

Ihre Motivation, eigene Bilder zu entwerfen, war auch eine Antwort auf enttäuschende Erfahrungen: „Ich suchte lange Zeit Prints für meine Wohnung und war von der Qualität vieler Motive enttäuscht.“ Jetzt macht sie ihre Poster eben selbst. „Ich verbinde meine Liebe zum Detail mit der Freude an zugänglicher Kunst“, erklärt Susi.

Susi Neumair will zeigen, dass Bayern weit mehr ist als Dirndl und Lederhose. Ihre Werke stehen für eine zeitgemäße und weltoffene Interpretation bayerischer Kultur. Mit einer Mischung aus Humor, Kreativität und Lebensfreude bringt sie nicht nur Farbe auf die Leinwand, sondern auch in das Leben ihrer Betrachter.