Es hat für sie „Tiefgang, etwas Magisches“: das Zusammenspiel von Licht, Reflexion und Farbe in ihren Glasprodukten. Bei einem Praktikum in der Schulzeit hat sich Ramona Pauli, 25, in die Glasmalerei verliebt. Heute pendelt sie zwischen München und Zwiesel im Bayerischen Wald. Die Stadt ist eine Hochburg des Glashandwerks. Hier hat sie ihre Ausbildung an der Glasfachschule Zwiesel gemacht.