Von Nicola Salowa

Wie eine zweite Haut: Benjamin Bochinski, 20, designt Kleidung, der Großteil davon ist maßgeschneidert. Er lernt dadurch seinen Körper besser kennen, sagt er. Seine Designs helfen ihm, seine Komfortzone zu verlassen. Durch das Auseinandersetzen mit seinen Proportionen lernt er, den eigenen Körper wertzuschätzen. Dadurch sei er selbstbewusster geworden, "und das möchte ich auch anderen ermöglichen", sagt er.

"Ich bin nicht sonderlich groß, das hat mich, als ich jünger war, beschäftigt. Als ich angefangen habe, Kleidung zu machen, konnte ich entscheiden, welche Proportionen ich akzentuieren will. Das hat mein Selbstbewusstsein gestärkt", sagt Benjamin. Die Modeindustrie übergehe verschiedene Körpertypen und Größen, das sollte sich ändern, findet er.

Benjamin verwendet hauptsächlich alte Stoffe und Materialien, haucht ihnen neues Leben ein. Seine Inspiration kann er aus allem Möglichen schöpfen. "Es könnte zum Beispiel die Anordnung der Felder hier bei mir in Freising sein, oder Menschen, die ich auf der Straße gesehen habe. Dann habe ich eine Idee und fange an zu konzipieren", sagt er.

Schon für einige Freunde hat Benjamin Kleidung entworfen und genäht. Ende Juli dieses Jahres fand seine erste Modeschau bei einem Jugendkulturpreis statt. Die Kollektion kombiniert Westernstyle mit modernen Elementen, den Kontrast aus dem Funktionalitätsgedanken der Westernkleidung zum Selbstdarstellerischen der heutigen Zeit findet Benjamin aufregend.

Mit seiner Kleidung möchte Benjamin die Individualität des Körpers in den Vordergrund stellen. "Jede Silhouette ist einzigartig. Das in Einheiten wie M oder S einzuteilen, wird dem nicht gerecht", findet er. Vor zweieinhalb Jahren fing er an, sich das Nähen beizubringen, Kleidung so umzugestalten, dass sie ihm besser passt und gefällt. Weil er merkte, dass es ihm dabei half, aus sich rauszukommen, fing er an, selbst zu designen.

Hauptberuflich Designer zu sein, ist ein Traum für Benjamin. Mit seiner Kleidung möchte er die Individualität des Körpers in den Vordergrund stellen. Geld damit zu verdienen, sei aber irrelevant für ihn. "Es erfüllt mich, etwas zu erschaffen und es tragen zu können", sagt er - und das losgelöst vom Einheitsgedanken der Modeindustrie.