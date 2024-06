Ewige Kalender, die von der Gegenwart weit in die Zukunft reichen. Mit diesem Projekt beschäftigt sich Julius Hartauer schon seit acht Jahren. Der 26-jährige Künstler arbeitet im Atelier Augustinum in Oberschleißheim, einem Kreativlabor zur Förderung von Künstlern mit kognitiver Beeinträchtigung. Mit viel Erfolg: In München wurde er schon einige Male ausgestellt, in Paris sogar in einer Einzelausstellung.