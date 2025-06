(Foto: Robert Haas)

Frei von Konzept oder Plan: Alles beginnt mit einem Strich. „Ich denke eigentlich nie darüber nach, was ich malen möchte. Es ergibt sich einfach“, sagt Jeremias. Im Prozess entsteht eine Energie. Eine, die Jeremias wie eine Welle überrollt. „Das Gefühl wird so stark, dass ich manchmal sogar aufstehe und Liegestütze mache“, sagt Jeremias und lacht. Vor allem in diesen Momenten sei er mit sich selbst im Kontakt.

Expressiv, surrealistisch. Jeremias möchte mit dem Verständnis von Realität spielen. Dafür nutzt er die verschiedensten Materialien. Tusche, Pinselstifte, aber auch digitale Medien. „Es kommt, wie es kommt“, sagt Jeremias. Dabei möchte er sich von einer Kunst befreien, die erklärbar sein muss. Das Ungreifbare feiern, statt es zu rationalisieren.

Das Ungreifbare spiegelt sich in Jeremias visuellen Darstellungen. Sie experimentieren, statt eine konkrete Form zu diktieren. „Wenn ich unterwegs bin, habe ich immer ein kleines Büchlein dabei. Ich fange an zu zeichnen und lass mich mitreißen“, sagt Jeremias. Die Herausforderung bei dieser Tätigkeit: Nicht zu schnell zu malen, sagt er und lacht.

Vom verspielten Surrealen in die harte Realität: Abseits vom Malerischen möchte Jeremias mit seiner Kamera Lebensrealitäten einfangen. Deswegen beginnt er vor zwei Jahren, sich mit Bildjournalismus zu beschäftigen. „Es ist das Beste aus beiden Welten. Man kann visuell gestalten, gleichzeitig für etwas einstehen und es erforschen“, sagt Jeremias.

So entstand beispielsweise ein Filmporträt über Identität und Identifizierung. Oder auch Fotos, die den Widerstand gegen eine Fabrikerweiterung zeigen. Zwischen Spiel und Ernsthaftigkeit, Surrealem und Realen. In jeder Ausprägung scheint Jeremias vor allem eines wichtig zu sein: Freiheit.