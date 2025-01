Denkt man an Kunst , denkt man wahrscheinlich erst mal an Gemälde, womöglich an Skulpturen oder Fotografie, vielleicht noch an Videoinstallationen. Die Wenigsten haben da wohl Nageldesign im Kopf. Zu Unrecht – wie Anthi Karvounidou beweist. Die 28-Jährige zeigt, dass auch Nail Art eine Kunstform, dass auch ein Nagelbett eine Leinwand sein kann.

(Foto: Robert Haas)

Die Nägel, die Anthi entwirft, sind kreativ, detailreich und unkonventionell. „Ich arbeite gerne mit zarten Pastelltönen, Chrome-Elementen und kräftigen Akzenten, um Designs zu schaffen, die zeitlos sind und trotzdem im Trend liegen“, sagt sie. „Meine Inspiration finde ich in Fashion, in der Natur und in der Kunst, sowohl in der Malerei als auch in modernen Objekten.“

(Foto: Robert Haas)

Für ihre Entwürfe verwendet sie Nail-Art-Tools wie feine Pinsel, Dotting-Tools und eine Airbrush-Maschine – und je nach Design auch Glitzer, Steinchen oder Folien, um besondere Akzente zu setzen. „Ungewöhnlich ist, dass ich manchmal Alltagsgegenstände wie Zahnstocher oder Schwämmchen verwende, um einzigartige Effekte zu erzielen“, sagt sie. Einmal integrierte sie sogar getrocknete Blüten.

(Foto: Robert Haas)

Bisher sind es nur enge Freundinnen, die sich von Anthi ihre Nägel gestalten lassen. „Oft bringen sie Inspirationsbilder oder Moodboards mit, manchmal geben sie mir aber auch die Freiheit, frei zu gestalten“, erzählt sie. „In solchen Fällen lasse ich mich von ihrer Persönlichkeit und meinem Gespür für Farben leiten.“ So sieht jedes Design ganz anders, ganz individuell aus.

(Foto: Robert Haas)

„Als ich vor einer Weile in einem Nagelstudio nach einem bestimmten Design fragte, wurde mir gesagt, dass es zu anspruchsvoll sei“, erzählt sie. Das motivierte sie dazu, es einfach selbst auszuprobieren und half dabei, ihre Leidenschaft für Nageldesign zu entdecken. „Seitdem finde ich immer neue Wege, meine Kreativität auf meinen Nägeln und der meiner Kundinnen auszudrücken.“

(Foto: Robert Haas)

Nageldesign ist für Anthi nur ein Hobby – zumindest bisher. Sie hat eine Ausbildung zur Kommunikationsdesignerin abgeschlossen und arbeitet im Einzelhandel. Nail Art bereite ihr jedoch besonders Spaß, sie genieße dieses Zusammenspiel aus Körperpflege und Kunsthandwerk. „Ein Traum wäre es, das in Zukunft hauptberuflich zu machen“ – und einmal Monets Gemälde „Les coquelicots à Argenteuil“ (Das Mohnfeld bei Argenteuil) an Nägeln umsetzen.

