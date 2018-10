7. Oktober 2018, 18:48 Uhr Münchens Ehepaare "Man muss sich lieben"

Hiltraut (99) und Karl Olejak (96) feierten in diesem Jahr ihre Kronjuwelenhochzeit - das beeindruckt auch Kardinal Reinhard Marx, der das Ehepaar beim Festgottesdienst in der Frauenkirche begrüßte.

Kardinal Marx segnet 750 lang verheiratete Ehepaare in der Frauenkirche. Am längsten zusammen sind Hiltraut und Karl Olejak - seit 75 Jahren

Von Robert Meyer

Eine lange und glückliche Ehe ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich, viele Paare lassen sich wieder scheiden. Umso beeindruckender sind jene Ehepaare, die seit 50, 60 oder 70 Jahren Seit an Seit stehen. So auch Hiltraut und Karl Olejak, die bereits seit 75 Jahren verheiratet sind. Die beiden hielten am Sonntag den Eherekord beim Festgottestdienst und der Segnung in der Frauenkirche, die Kardinal Reinhard Marx für lang verheiratete Paare unter dem Motto "Einander anvertraut - Danken für viele Ehejahre" abgehalten hat.

Seit 2007 kommen hunderte Ehepaare zum jährlichen "Ehepaarfest" der Erzdiözese München-Freising. Dieses Jahr fand das Fest erstmals in München statt, nachdem sich die Ehepaare in den vergangenen Jahren stets in Freising versammelt hatten. Doch auf dem Domberg wird gebaut und außerdem biete die Frauenkirche mehr Plätze. Die waren auch nötig, da rund 750 Paare gekommen sind.

Hiltraut (99) und Karl Olejak (96) feierten in diesem Jahr ihre Kronjuwelenhochzeit. Sie lernten sich kurz nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs beim Tanzen kennen, konnten aber erst heiraten, als Karl 1943 zum Heimaturlaub von der Front in Russland zurückkehrte. Nach nur 18 Tagen musste er zurück in den Krieg und kam in russische Gefangenschaft, die damalige Heimatstadt des Paars, Dresden, wurde bombardiert. Sechs Jahre lang wussten sie nichts voneinander, bis bei Hiltraut im November 1949 das erlösende Telegramm eintraf: Ihr Mann kehrt zurück, sie holte ihn vom Bahnhof ab. Sie bekamen im Lauf der vielen Ehejahre fünf Kinder, haben 16 Enkel und 23 Urenkel. Heute leben die beiden bei einer ihrer Töchter in Neufahrn. Ihr Tipp für eine lange Ehe klingt einfach, ist aber umso wichtiger: "Man muss sich lieben", so Hiltraut.

Doch nicht nur Hiltraut und Karl haben viel miteinander erlebt. Zum Festgottesdienst in die Frauenkirche wurden insbesondere jene Paare eingeladen, die dieses Jahr ein Ehejubiläum feiern. Eines der Paare darf auf 70 Ehejahre zurückblicken und begeht damit seine Gnadenhochzeit. Sieben Ehepaare sind seit 65 Jahren verheiratet und dürfen sich über ihre Eiserne Hochzeit freuen, 110 der anwesenden Paare zelebrieren in diesem Jahr die sogenannte Diamantene Hochzeit und kommen auf 60 gemeinsame Jahre. Nochmal 300 der Ehepaare dürfen sich 2018 über ihre Goldene Hochzeit freuen. Im Vergleich dazu wirken die 40 anwesenden Paare mit ihrer Silbernen Hochzeit noch wie frisch verheiratet. Nach dem Gottesdienst lud die Erzdiözese alle Paare zum gemeinsamen Mittagessen ein - die älteren im Klosterwirt am Dom, die übrigen im Hofbräuhaus. Danach konnten die Paare bei verschiedenen Führungen die Kirchen der Innenstadt besichtigen.

Insgesamt waren für das Ehepaarfest laut Angaben der Diözese 900 Anmeldungen eingegangen. Da Frauenkirche, Klosterwirt und Hofbräuhaus nicht genügend Sitzplätze haben, gaben die Organisatoren langverheirateten Paaren sowie Menschen mit Behinderung den Vorzug. "Wir sind überwältigt von der großen Resonanz", erklärt Agnes Passauer, die maßgeblich für die Organisation des Festes verantwortlich war. "Wir bedauern es sehr, dass wir so vielen Paaren, die gerne dabei gewesen wären, absagen mussten."

Kardinal Marx sagte, das Ehepaarfest sei für ihn "ein bewegender Tag" gewesen. "Nur die Liebe macht den Menschen glücklich", sagte der Erzbischof von München und Freising. Er wies in seiner Predigt darauf hin, dass es in Ehen "nicht nur eitel Sonnenschein" gebe, sondern auch Sorgen und Ängste. Er forderte die Ehepaare jedoch auf, diese Herausforderungen gemeinsam durchzustehen und sich über die Verlässlichkeit und Treue des Partners zu freuen.

Genau das sei eines der Geheimnisse einer guten Ehe, meint auch Regina Wagner, die mit ihrem Mann Thomas das zweitälteste Ehepaar beim Festgottesdienst bildete. Zusammenhalt sei einer der wichtigsten Tipps, den sie frisch verheirateten Paaren mitgeben würde. Und die Wagners müssen es wissen, schließlich sind sie bereits seit 71 Jahren verheiratet. Regina und Thomas kennen sich schon ihr ganzes Leben und gingen gemeinsam zur Schule, ihre Paten sind jeweils Mitglieder der anderen Familie. Sie stammt aus Schrobenhausen, er aus Adelshausen, wo sie auch geheiratet haben. Heute leben die beiden in Neubiberg und haben vier Kinder. Doch auch die Wagners musste mit Widrigkeiten im Leben umgehen. Im Krieg verlor der heute 95-jährige Thomas ein Bein. Es sei ein "großes Glück", so Regina, eine solch lange Ehe führen zu dürfen, trotz aller Herausforderungen. Doch am wichtigsten für eine langanhaltende Ehe sei, so Regina Wagner, dass man nicht nachtragend sei. "Man muss verzeihen. Jeder macht Fehler."