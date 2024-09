Kritik von Paul Schäufele

Der Applaus nach Konzerten zeitgenössischer Musik kennt viele Schattierungen. Oft wird aus Ratlosigkeit gejubelt, manchmal aus Ablehnung vorsichtig gebuht. Nach dem Konzert des Münchener Kammerorchesters (MKO) in seiner Reihe „MKO Songbook“ im Schwere Reiter wird aus ehrlicher Begeisterung geklatscht. Das liegt nicht nur am so diszipliniert wie musikalisch schlüssig agierenden Orchester, sondern auch an den Kompositionen selbst.