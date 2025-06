Zwei Stücke für Harfe und Streichorchester standen am Beginn des sechsten Konzerts des diesjährigen Festival Adevantgarde mit dem Münchener Kammerorchester unter der Leitung von Gregor A. Mayrhofer im Schwere Reiter: harsche Töne bei der Uraufführung von Margareta Ferek-Petric („The ugly truth – Bad Politics Part III“), der fast verquere, immer wieder neu gestartete Versuch, eine Melodie zu formen und eine sehr selbständige, durch verschiedenste Spieltechniken klanglich ausgereizte Harfe (Marlis Neumann). Verbindlichere Töne hörte man beim „Scherben-Ländler“ in der Fassung für 21 Streicher und Harfe von Georg Haider, der in zwei von drei Sätzen ganz mürbe tonale Tanzmusik mit wundersamen Kadenzen durchscheinen und der Harfe ganz konventionelle, aber umso reizvollere Aufgaben zukommen ließ.

Tomasz Skweres’ Concertino mit dem Titel „Schönheit des Verfalls“ begann mit virtuosem Spiel zwischen Flageolett und Glissandi, bevor Geige und Bratsche immer wieder solistisch ausbrachen und am Ende ein ganz zarter Epilog als Auflösung oder gar Zerfall stand.

Faszinierend auch Iris ter Schiphorsts „Aus Liebe II“, die Erweiterung eines Streichquartetts von 1999. Hier begannen die einzelnen Abschnitte mit den tiefsten Tönen des Kontrabasses, um sich stets allmählich anzureichern, aufzufächern und in die Höhe zu schrauben bis eine Solovioline sich frei entfalten konnte. Kurze Scherzo-Abschnitte lockerten das Geschehen auf, bevor ein abruptes Ende über plötzlich aufgerauten Klängen überraschte.

Christian Dieck überzeugte in der Uraufführung von „In lost things sounds“ mit vielfältigen dramatischen Akzenten, bevor Tobias PM Schneid in „Beauty: … melancholic … wilde … a Portrait“ für 20 Solostreicher ganz deutlich in jeder Phrase, jeder Harmonie auf Mahler Bezug nahm, ohne je zu zitieren oder ekklektisch zu wirken. Er nahm in seiner Uraufführung wie Skweres auch direkt Bezug auf das Motto „Schönheit“ des diesjährigen Festivals.

Wie immer spielte das Münchener Kammerorchester dieses Konzert in seiner Reihe „songbook“ mit Raffinesse und enormer Präzision, die Gregor A. Mayrhofer von ihnen mit großer Umsicht einforderte.

Die 18. Ausgabe der Adevantgarde dauert noch bis 6. Juli. Infos unter www.adevantgarde.de