Münchener Kammerorchester in der Himmelfahrtskirche

Dirigent Jörg Widmann und das Münchener Kammerorchester widmen sich in der ausverkauften Himmelfahrtskirche der Fuge. Widmanns eigene Komposition sprengt fast den Rahmen.

Kritik von Klaus Kalchschmid

Es war ein großer Bogen, den Jörg Widmann mit dem Münchener Kammerorchester in der ausverkauften Sendlinger Himmelfahrtskirche vom Barock bis ins 20. Jahrhundert spannte: Fugen von Bach über Mozart bis Beethoven und Widmann selbst in seinem „Versuch über die Fuge“. Er sprengte den Rahmen fast, leitete sein Werk aber perfekt von Beethovens opus 133 her, gab es doch das ein oder andere Zitat aus dieser „Großen Fuge“ B-Dur.