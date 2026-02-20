Zum Hauptinhalt springen

Das Münchener Kammerorchester im Konzert

Immer mit größtmöglichem Ausdruck: die Sopranistin Fatma Said und Dirigent Stefano Montanari.
Immer mit größtmöglichem Ausdruck: die Sopranistin Fatma Said und Dirigent Stefano Montanari.

Die ägyptische Sopranistin Fatma Said begeistert im Konzert mit dem Münchener Kammerorchester im Prinzregententheater.

Kritik von Klaus Kalchschmid

Kontrastreicher und spannender hätte das 5. Abo-Konzert des Münchener Kammerorchesters im Prinzregententheater unter Stefano Montanari nicht ausfallen können. Eine freche, wilde Sturm-und-Drang-Sinfonie C. Ph. E. Bachs traf auf die Bearbeitung des zehnten Quartetts von Schostakowitsch für Streichorchester von Rudolf Barschai, dazwischen Klagegesänge von Haydn und Purcell, bewegend gesungen von der ägyptischen Sopranistin Fatma Said.

