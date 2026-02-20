Kontrastreicher und spannender hätte das 5. Abo-Konzert des Münchener Kammerorchesters im Prinzregententheater unter Stefano Montanari nicht ausfallen können. Eine freche, wilde Sturm-und-Drang-Sinfonie C. Ph. E. Bachs traf auf die Bearbeitung des zehnten Quartetts von Schostakowitsch für Streichorchester von Rudolf Barschai, dazwischen Klagegesänge von Haydn und Purcell, bewegend gesungen von der ägyptischen Sopranistin Fatma Said.
Das Münchener Kammerorchester im KonzertFatma Said geht an die Grenzen der Stimme
Lesezeit: 1 Min.
Die ägyptische Sopranistin Fatma Said begeistert im Konzert mit dem Münchener Kammerorchester im Prinzregententheater.
Kritik von Klaus Kalchschmid
