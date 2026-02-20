Kontrastreicher und spannender hätte das 5. Abo-Konzert des Münchener Kammerorchesters im Prinzregententheater unter Stefano Montanari nicht ausfallen können. Eine freche, wilde Sturm-und-Drang-Sinfonie C. Ph. E. Bachs traf auf die Bearbeitung des zehnten Quartetts von Schostakowitsch für Streichorchester von Rudolf Barschai, dazwischen Klagegesänge von Haydn und Purcell, bewegend gesungen von der ägyptischen Sopranistin Fatma Said.