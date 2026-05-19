Vier, fünf Meter groß, in riesige Gehröcke gehüllt, abweisende Masken, Riesenarme und weit durch den Raum gespannte Seile: So stellt man sich Nornen vor. Nornen? Wagnerianer und „Edda“-Kenner wissen im Gegensatz zu normalen Menschen, dass das erdverbundene Urwesen sind, die den Menschen ihr Schicksal durch Schnüre, Seile, Stricke vorspinnen. Nett ist das nicht, bloß übergriffig. Also passt es schon, dass die drei Miststücke meterhoch und abweisend sind und in Endlosschleifen sich herb singend selbst anpreisen, auf Isländisch, der Originalsprache der „Edda“. Dazu tanzen, spielen und albern sechs nackte ältere Menschen hinreißend herum, immer wieder fällt aus der Höhe ein großer Lehmklumpen herab, den sie kneten und sich damit vollkleistern.