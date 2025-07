Zwei junge Burschen ohne Helm auf einem Motorroller ohne Kennzeichen: Einem Autofahrer kam das am Sonntagnachmittag so merkwürdig vor, dass er gegen 17 Uhr die Polizei verständigte – und dem Roller folgte. In der Nähe der Großmarkthalle ließen die Jugendlichen das Gefährt der Marke Aprilia stehen und flüchteten zu Fuß.