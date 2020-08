Ein neues Zwischennutzungsprojekt entsteht im Kreativquartier an der Dachauer Straße. Auf etwa 2000 Quadratmetern werden in bunten Containern auf der sogenannten Lamento-Fläche 26 Büroräume, Werkstätten und Ateliers für kultur- und kreativwirtschaftliche Nutzungen ausgeschrieben. Zudem soll es Platz für ein Café sowie ein Ladenlokal geben. Der Quadratmeterpreis beträgt zwischen 10 und 13 Euro, dazu kommen noch die Nebenkosten. Die Zwischennutzung soll voraussichtlich fünf bis sechs Jahre dauern. Bewerben können sich Interessierte aus der Kultur- und Kreativwirtschaft bis Dienstag, 15. September, per E-Mail unter: kreativ@muenchen.de. Eigentümerin und Vermieterin der Räume ist die Münchner Gewerbehof- und Technologiezentrumsgesellschaft mbH (MGH), eine Beteiligungsgesellschaft der Stadt München, die kleine und mittlere Betriebe unterstützt und Existenzgründer fördert. Die Zwischennutzung wurde in Zusammenarbeit mit dem Referat für Arbeit und Wirtschaft, dem Kulturreferat und dem Kompetenzteam Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt ermöglicht. Weitere Infos: https://kreativ-muenchen-crowdfunding.de/h/Zwischennutzungen.html