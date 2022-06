Das wichtigste Infrastrukturprojekt in München wird später fertig und deutlich teurer als geplant. Bayerns Verkehrsminister äußert deutliche Kritik in Richtung des Bundesverkehrsministers, der ein Krisentreffen kurzfristig hat platzen lassen.

Die zweite S-Bahn-Stammstrecke in München wird deutlich teurer und um Jahre später fertiggestellt werden als bislang geplant. Nach Informationen des bayerischen Verkehrsministers Christian Bernreiter (CSU) werden die Kosten von 3,8 Milliarden auf 7,2 Milliarden Euro steigen und die ersten Züge nicht 2028, sondern erst 2037 fahren. Das seien Zahlen aus einer Prognose vonseiten der Projektmanagement-Begleitung, die dem Freistaat Bayern vorliegen. Diese Zahlen wollte man mit denen der Bahn abgleichen, die Bahn habe die allerdings nicht offengelegt, so Bernreiter. "Wir haben die Deutsche Bahn fortlaufend mit unseren Zahlen konfrontiert", sagte er weiter.

Ursprünglich war ein Krisentreffen mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) für diesen Donnerstag geplant. Dieser hat seine Teilnahme am Mittwochabend ohne Angabe von Gründen abgesagt und auch keinen Alternativtermin in Aussicht gestellt. "Das ist für mich sehr, sehr schlechter Stil. Ich halte fest: Herr Wissing kneift", sagte Bernreiter. Warum der Bundesminister den Termin in München abgesagt habe, wisse er nicht. Er warte seit dreieinhalb Monaten auf das Treffen, bei dem es auch um den Bau der zweiten Stammstrecke gehen sollte. Auch in ansehbarer Zeit könne Wissing nicht nach Bayern kommen, habe sein Ministerium mitgeteilt.

Welche Auswirkungen die Verzögerung und die Mehrkosten auf weitere Infrastrukturprojekte - etwa auf den Münchner Hauptbahnhof - haben, ist völlig unklar. Bayern bekenne sich zu seiner Verantwortung, die zweite Stammstrecke sei enorm wichtig, sagte Bernreiter weiter. Er fordere nun auch vom Bund ein klares Bekenntnis dazu.

Alle Münchner S-Bahnen müssen derzeit auf der 1972 zu den Olympischen Spielen eröffneten Stammstrecke in einem Tunnel die Innenstadt unterqueren. Um dieses Nadelöhr zu beseitigen, wird auf rund zehn Kilometern eine zweite Stammstrecke gebaut. Im Oktober 2016 hatten der Bund und der Freistaat die gemeinsame Finanzierung vereinbart. Danach trägt der Bund 60 Prozent der förderfähigen Baukosten. Zugrunde lagen die damals von der Deutschen Bahn errechneten Gesamtkosten von 3,85 Milliarden Euro.