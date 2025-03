Der neue Tunnel für die Münchner S-Bahn wird immer teurer. Doch in der CSU gibt es schon einen Plan, woher das Geld kommen könnte: aus dem Sondervermögen - und dem KTF. Die Grünen nennen das „unverfroren“.

Von Klaus Ott und Vivien Timmler, München/Berlin

Ein einziger Satz könnte genügen, um die jüngsten Hoffnungen der hoch verschuldeten Stadt München auf etwas mehr Geld platzen zu lassen. Es geht, wieder einmal, um die immens teure zweite Stammstrecke für die S-Bahn. „Beim Projekt 2. Stammstrecke zeichnet sich eine deutliche Kostensteigerung (im Milliardenbereich) aufgrund höherer Inflation ab.“ So steht es in einem internen Finanzpapier der Deutsche Bahn, die den neuen Tunnel baut. Was nicht darin steht: Woher das Geld kommen soll.